Prova a mettere uno spicchio d’aglio nell’orecchio e resta a bocca aperta di fronte al risultato!

Conosciamo già le fantastiche proprietà benefiche dell’aglio. In qualunque modo lo utilizziamo, infatti, la nostra salute ne giova sempre tantissimo. Si tratta di un alimento completo. Non solo, infatti, è molto utile in cucina. Ma lo si può utilizzare per un’infinità di scopi che poco hanno a che fare con il cibo. Uno degli usi più comuni è quello che ne viene fatto dalla medicina naturale. L’aglio, infatti, ha una storia da far invidia a qualsiasi altro alimento. Addirittura, gli antichi greci lo mangiavano per migliorare la propria prestanza prima dei giochi olimpici! Oppure, un caro amico di Nerone, lo utilizzava per espellere il muco respiratorio. Insomma, si tratta di un curriculum di tutto rispetto.

Qualche giorno fa ti avevamo detto di come questo alimento possa essere un potente rimedio contro l’herpes. Oggi vogliamo proporti un altro uso dell’aglio. Rimaniamo, per ora, nel campo della medicina naturale. Prova a mettere uno spicchio d’aglio nell’orecchio e resta a bocca aperta di fronte al risultato.

Ecco perché dovresti mettere uno spicchio d’aglio nell’orecchio

A primo impatto potrà sembrare bizzarro. Ma abbiamo già capito che i rimedi naturali spesso appaiono strani. Eppure, la loro riuscita, è quasi sempre assicurata. Fidandoci quindi del buon vecchio rimedio della nonna, cerchiamo di capire perché questa soluzione è utile per la nostra salute.

L’aglio contiene allicina. Si tratta di un principio attivo dalle proprietà antimicrobiche. Queste riescono a essere assorbite rapidamente dai tessuti interni della pelle e del timpano dell’orecchio. Il rimedio naturale ha uno scopo ben specifico. È un trattamento, infatti, contro le infezioni auricolari. Mettendone un po’ nell’orecchio, si dovrebbero ridurre il gonfiore e il dolore dovuti all’infiammazione.

Utilizzare l’aglio come medicina: ecco cosa devi fare

Avvolgi quattro spicchi di aglio in un panno. Ora schiacciali e inseriscili delicatamente nell’orecchio. Attento, ovviamente, a non farli entrare troppo in profondità. Lasciali quasi in superficie. Fai riposare per almeno mezz’ora e prova a vedere cosa accade. Il dolore dovrebbe ridursi drasticamente! E anche il gonfiore dovrebbe quasi sparire!

Quindi, prova a mettere uno spicchio d’aglio nell’orecchio e resta a bocca aperta di fronte al risultato. Se questo rimedio naturale funzionasse anche con te, non sarebbe fantastico?