Prosciutto e tonno in offerta ma non solo in alcuni discount e supermercati italiani questa settimana

Prendersi il tempo per pensare a una spesa intelligente è la soluzione a molti problemi. Certo, come ogni cosa che vogliamo fare per bene, la spesa richiede attenzione, concentrazione e dedizione. Non si può improvvisare una spesa settimanale, anche perché dobbiamo comprare tanti prodotti diversi senza, però, spenderci troppi soldi.

Di conseguenza, è bene controllare i volantini dei vari discount e supermercati per farci un’idea precisa di ciò che vogliamo o dobbiamo comprare. In particolare, questa settimana c’è del prosciutto e tonno in offerta ma non solo in questi discount e supermercati che possono trovarsi molto vicini a casa nostra.

MD e LIDL

Cominciando con il volantino dell’MD, vedremo che il prosciutto cotto Praga de La Fattoria è in offerta a un euro per la confezione da cento grammi. Sempre della stessa marca troviamo in offerta anche il salame ungherese a un euro per la confezione da cento grammi.

Il tonno all’olio di oliva della Rosa dei Venti, invece, è a due euro per la confezione da due porzioni. Anche gli amanti della birra questa settimana troveranno delle offerte interessanti, come questa sempre all’MD a cinquanta centesimi a bottiglia (birra New Yorker).

LIDL, invece, propone la confezione di 180 grammi di hamburger di scottona a 1.69 euro. Inoltre, troviamo anche il salmone affumicato della Gastronomia del Mare in offerta a 3.49 euro per la confezione da cento grammi. Infine, anche i pomodorini Piccadilly sono in offerta a 1.69 euro per la confezione da 500 grammi.

Il Penny Market propone i pomodori ciliegini in offerta a 1.99 euro per la confezione da dodici pezzi. La confezione da dodici pezzi della birra Peroni è in offerta a 6.49 euro e il tonno Gran Mare all’olio d’oliva a 6.69 euro per la confezione sempre da dodici pezzi. Anche la maionese Calvé è in offerta a 2.69 euro la confezione e le uova medie “naturelle” le troviamo a 3.49 per la confezione da 30 pezzi.

Infine, troviamo anche qui del prosciutto cotto in offerta: la confezione da due pezzi della marca Le Freschelle costa 3.59 euro. Per quanto riguarda i supermercati, invece, bisogna consultare l’offerta regionale o cittadina perché varia da luogo a luogo.

