2 idee semplicissime per nascondere cavi e ciabatte elettriche in casa e fare ordine senza inciampare

Casa nostra è l’ambiente in cui passiamo buona parte del tempo libero. Per questo vorremmo vederla sempre in ordine e ben arredata. Avere questa soddisfazione, però, non è poi così semplice e scontato. Non parliamo delle classiche faccende domestiche, che andrebbero comunque svolte regolarmente, ma di qualcos’altro.

Infatti, spesso e volentieri notiamo sparsi per il pavimento quei terribili fili elettrici che si intrecciano dando vita a un garbuglio disordinato. Non sono belli da vedere e, oltre che pregiudicare l’estetica della stanza, rischiano di farci inciampare.

Per rimediare alla situazione e riportare l’ordine perduto potremmo adottare 2 idee semplicissime per nascondere cavi e ciabatte elettriche. Utilizzeremo qualche oggetto che avremo sicuramente in casa, così non dovremo spendere nulla di più.

Canalina

Anche se potremmo non averla a disposizione nell’immediato, la canalina è certamente il rimedio più pratico. Quelle a parete sono estremamente comode, poiché basterà fissarle al muro e inserirvi i cavi uno per uno.

Per minimizzare l’impatto estetico consigliamo di installarle appena sotto o al di sopra del battiscopa. Così non faremo nemmeno fatica a collegare gli attacchi elettrici posti in basso. Suggeriamo in particolare i modelli col coperchio a scorrimento e gli scomparti per i cavi già suddivisi.

Le canaline si possono reperire facilmente dai rivenditori online o nei negozi di elettronica e bricolage. Non hanno costi elevati e ci daranno una grossa mano in queste situazioni.

Se non abbiamo intenzione di spendere soldi, però, potremmo ricorrere a qualche semplice trucchetto casalingo. Il primo consiste nello sfruttare una semplicissima pinza fermacarte, simile alla molletta per stendere i panni.

Potremmo fissarla coi cavi al bordo del mobile della nostra tv o al tavolo del pc, sempre che non sia troppo spesso. Oppure, potremmo avvitarne diverse sulle gambe della scrivania e sfruttarle per tenere i cavi fermi.

Il secondo sistema prevede l’uso di una scatola per le scarpe. Togliamole il coperchio e iniziamo facendole tanti fori sul lato lungo quanti sono i cavi da far passare. Pratichiamo un ultimo buchetto sulla parte corta, per far passare il cavo della ciabatta elettrica.

Posizioniamo la scatola su quest’ultima, inseriamo i cavi nel foro e li avvolgiamo lasciando libero solamente il plug che si collegherà alla ciabatta. Una volta chiusa la scatola dovremo vedere sbucare solamente il filo principale.

