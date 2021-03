Il nuovo Decreto Sostegno n. 30 del 13 marzo 2021 proroga lo smart working fino al 30 giugno 2021, per chi ha figli minori fino a 16 anni di età. In effetti, i lavoratori dipendenti che hanno figli minori di 16 anni conviventi, possono svolgere l’attività in smart working. Tale attività è svolta in alternanza con l’altro genitore.

Proroga smart working fino al 30 giugno 2021 per chi ha figli

Il nuovo decreto prevede tutele per i lavoratori dipendenti e autonomi, infatti ha previsto il bonus baby sitter e il congedo parentale.

Inoltre, ha prorogato per i lavoratori dipendenti, con figlio minore convivente massimo di 16 anni, il lavoro in smart working. L’attività lavorativa deve essere prestata in modalità agile in alternanza con l’altro genitore. La possibilità di svolgere l’attività da casa è valida fino a giugno 2021, quando si presentano le seguenti circostanze:

a) periodi in tutto o parte corrispondenti alla durata della sospensione della didattica in presenza;

b) per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio;

c) per il periodo di quarantena del figlio disposta dall’ASL locale di appartenenza;

d) prevenzione delle ASL territoriale competente a seguito contatto ovunque avvenuto.

La domanda anche retroattiva dal 1° gennaio 2021

Il Decreto riporta che la richiesta può essere inoltrata retroattivamente e riguardare il periodo lavorativo dal 1° gennaio 2021 a giugno 2021.

Inoltre, il Governo, nel caso l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile, permette al lavoratore dipendente, genitore di figlio minore di 14 anni, di astenersi dal lavoro per i periodi sopra indicati. Sempre alternativamente all’altro genitore.

L’astensione al lavoro e lo smart working sono riconosciuti anche ai genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata (ai sensi della Legge 104). Per figli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado per le quali è disposta la chiusura in didattica in presenza. Lo stesso vale se ospitati da centri diurni a carattere assistenziale per i quali è disposta la chiusura per emergenza Covid.

Per maggiori chiarimenti bisogna attendere le circolari dispositive INPS.