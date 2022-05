Alcuni libri sono tesori preziosi da custodire in uno scrigno e da rileggere ogni volta che sentiamo il bisogno di evadere. Una storia eccellente, infatti, può condurci in mondi che ancora non conosciamo e farci sognare come mai prima d’ora. In questo caso, per avere tutte queste sensazioni ed essere sicuri di provare delle emozioni forti durante la lettura, dovremmo scegliere le opere giuste per noi. Viaggiando tra i meandri della letteratura, potremo sicuramente trovare dei veri e propri capolavori che ci faranno innamorare e che ci faranno venir voglia di rileggerli all’infinito.

Don Chisciotte della Mancia

I libri tra cui scegliere sono davvero tantissimi e non sempre è facile capire su quale capolavoro puntare. In questa selezione, dovremmo ricordarci che ci sono, per esempio, alcuni libri perfetti per la sera, che ci aiuteranno a cadere facilmente tra le braccia di Morfeo. O ancora, potremmo puntare su libri storici romanzati, che sicuramente ci appassioneranno grazie all’incredibile trama. Infine, non potremmo dimenticare in alcun modo i capolavori che sono stati tramandati per secoli e che hanno fatto la storia della letteratura. E tra questi, è impossibile non citare Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes Saavedra, risalente ai primi anni del ‘600. Nonostante i secoli trascorsi, questo romanzo ha venduto circa 500 milioni di copie, diventando il libro più venduto di sempre (o tra i più venduti), richiestissimo da un’infinità di lettori.

Proprio questo è l’incredibile libro più venduto e richiesto di tutti i tempi che ha fatto innamorare intere generazioni

Il romanzo ruota attorno a un anziano che fa parte della nobiltà di campagna. Il protagonista ha un amore spassionato per i romanzi cavallereschi tipici del tempo e, preso dalla sua passione, decide di diventare il protagonista di uno di essi. Assume così il nome di Don Chisciotte e rinomina il suo cavallo Ronzinante. Assieme a quest’ultimo, parte alla ricerca di avventure che possano diventare epiche e degne di un vero e proprio romanzo. Nel corso della geniale storia, assistiamo all’evoluzione e alle sventure/avventure che capitano al protagonista, innamoratosi di Dulcinea, una contadina che ha rapito il suo cuore.

Con lo scorrere delle pagine, però, diventa chiaro come la follia del protagonista inizi a superare i limiti. E diventando un problema per lo stesso, che non riesce più a vivere le avventure che desidera, nonostante sia accompagnato anche da un fedele scudiero, Sancio Panza. Sconfitto da un cavaliere, il protagonista è costretto a ritirarsi nella sua tenuta, ponendo fine a uno dei romanzi più geniali di tutti i tempi. Perciò, ora sappiamo che proprio questo è l’incredibile libro più venduto e amato di sempre. E sicuramente non potrà che colpire anche noi, grazie alla trama e al magistrale stile dell’autore.

Approfondimento

