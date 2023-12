L’ultima chiusura di Borsa aperta ha visto l’exploit di un titolo che nel corso del 2023 ha registrato un piccolo rialzo, ma non ha sicuramente brillato. Infatti, le azioni GVS hanno dominato il Ftse Mib con un rialzo di oltre il 4%. Va anche detto, però, che storicamente il titolo registra molto frequentemente rialzi o ribassi importanti. Pertanto, come strumento di investimento va trattato con molta cautela.

La valutazione delle azioni GVS

Uno dei principali punti deboli di GVS è la sua situazione finanziaria che è abbastanza penalizzante. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 36,45 e 24,57 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli degli utili molto elevati. Lo stesso vale per il rapporto prezzo su fatturato.

Le raccomandazioni degli analisti

Nelle ultime settimane il giudizio degli analisti su GVS è migliorato. L’analisti che aveva un giudizio Vendi adesso, infatti, negli ultimi tre mesi non lo ha rinnovato e pertanto non viene più preso in considerazione. Conseguentemente il rating medio è salito a Compra

Dal punto di vista del prezzo obiettivo medio, invece, il titolo GVS risulta essere sottovalutato di circa il 20%. Inoltre, anche nel caso più pessimistico la sottovalutazione è di poco inferiore al 10%. Nel caso più ottimistico, invece, la sottovalutazione è pari a circa il 33%. In generale, negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato rivisto al ribasso.

Le azioni GVS hanno dominato il Ftse Mib con un rialzo di oltre il 4%, cosa potrebbe accadere adesso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GVS (MIL:GVS) ha chiuso la seduta del 22 dicembre a quota 5,65 €, in rialzo del 4,44% rispetto alla seduta precedente.

Con la rottura della resistenza in area 5,572 € per il titolo si potrebbero aprire interessanti prospettive di rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario potrebbe essere probabile una ripresa del ribasso.

