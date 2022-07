Pulire la nostra casa è sicuramente un lavoro impegnativo e stancante. Prendersi cura di un intero appartamento, infatti, a volte può diventare più che stressante. Questo soprattutto perché le aree della casa da igienizzare sono davvero tante. E, in particolar modo, ce ne sono alcune che sembra non vogliano brillare per nessuna ragione al mondo.

Dopo ore di lavoro e fatica, infatti, alcuni angoli della nostra casa sembrano tornare sporchi in un battito di ciglia. E, per ovviare a questo problema, invece che lavare tutti i giorni, dovremmo provare alcuni rimedi casalinghi davvero geniali.

Seguiamo i consigli delle nonne per farlo brillare come mai prima di oggi

Tra le zone sicuramente più complicate da pulire in casa c’è il pavimento. Questo elemento in particolare, infatti, sembra non voler mai brillare come, in realtà, noi sogniamo. Questo perché camminiamo sul suolo della nostra casa ogni giorno e le pedate che ci trasciniamo sono inevitabili da vedere. Senza contare, poi, tutti gli oggetti e tutto il cibo che cade a terra più volte al giorno, sporcando irrimediabilmente il pavimento.

In questo caso, però, non dovremmo disperarci. Ci sono diverse soluzioni, infatti, che potremmo mettere in atto per far splendere il nostro pavimento di più e più a lungo. Potremmo affidarci, per esempio, alle proprietà delle bustine del tè che, in modo inaspettato, potrebbero darci una mano più che consistente. Ma non solo. Ovviamente, ci sono tantissimi altri rimedi che potremmo provare per testarne l’efficacia. Tra questi ce n’è uno in particolare che si basa su un ingrediente specifico: l’olio essenziale di rosa.

Profumo e brillantezza per il nostro pavimento con questo trucco geniale

L’olio essenziale di rosa è sicuramente conosciuto per diversi usi in casa. Ma pochi sanno che potrebbe essere portentoso anche per la pulizia del pavimento. Infatti, le sue proprietà sgrassanti, ci aiuterebbero a eliminare più facilmente lo sporco che si presenta sul suolo del nostro appartamento. Inoltre, il profumo inconfondibile di questo olio essenziale, donerà un volto del tutto nuovo alla nostra casa, aiutandoci ad eliminare qualunque cattivo odore.

Dunque, prendiamo il nostro mocio e inseriamo al suo interno, come sempre, un po’ d’acqua. Ora, versiamo al suo interno un cucchiaino di bicarbonato. Infine, 4 gocce di olio essenziale di rosa. Sfreghiamo con cura e attenzione sulla superficie interessata e andiamo a eliminare ogni traccia di sporco che vediamo.

Passiamo poi nuovamente il panno ma con acqua pulita e aspettiamo che si asciughi il tutto. Vedremo che il risultato sarà profumo e brillantezza per il nostro pavimento con un rimedio semplice economico ed efficace.

