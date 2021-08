Come riportato da diverse riviste, numerose ricerche starebbero dimostrando come gli Exergame, che sono dei videogiochi basati sul movimento, possano migliorare le funzioni cognitive. Nello specifico, gli Exergame, a differenza dei classici videogame, consentono il coinvolgimento attivo di tutto il corpo. Ed ecco che il videogioco Exergame potrebbe diventare una delle nuove frontiere per combattere l’Alzheimer. È stato uno studio belga a testare il miglioramento della condizione dei pazienti affetti da gravi forme di demenza. Questo tipo di gioco, dunque, consentirebbe di contrastare i disturbi del comportamento che caratterizzano l’evoluzione di questa patologia. Si pensi a sintomi quali: amnesia, aprassia, agnosia, disorientamento spazio-temporale, agrafia, acalculia, deficit intellettivi, cambiamenti del tono dell’umore. Sicchè, per combattere, ritardare e prevenire le conseguenze di questa patologia, gli esperti, punterebbero non soltanto sui farmaci. Essi, infatti, reputerebbero essenziale attuare anche interventi psicosociali. Ciò è molto importante per preservare le capacità residuali dei pazienti.

Ed ecco che il videogioco Exergame potrebbe diventare una delle nuove frontiere per combattere l’Alzheimer

Tra gli strumenti terapici e riabilitativi, accolti a livello internazionale, dunque, vi sarebbe la stimolazione cognitiva attraverso i videogame. Sulla medesima, negli ultimi anni, si sono incentrati molti studi. Gli Exergame, sono dei videogiochi che presentano un’interazione completa della persona. Di qui, i molti vantaggi che si possono ottenere in ambito motorio, sia sul piano psicologico. L’importanza di questo strumento è riscontrabile anche perchè le patologie neurodegenerative, recano con sé anche difficoltà motorie per il paziente. Lo studio belga avrebbe dimostrato che l’uso degli Extragame migliorerebbe le capacità sia cognitive che fisiche, anche in stadi avanzati. Infatti, la sperimentazione è avvenuta su pazienti con facoltà cognitive significativamente compromesse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cosa sono gli Exergame e la piattaforma Senso

Nello studio clinico condotto in Belgio, è stato utilizzato un gioco di fitness, noto come Exergame, sviluppato dal Politecnico federale di Zurigo. Per consentire a persone affette da queste patologie, di utilizzare queste tecniche terapeutiche, è stata ideata la piattaforma Senso. Si tratta di un programma di formazione personalizzato, con esercizi divertenti per consentire ai malati di partecipare all’allenamento. Detta piattaforma è composta da uno schermo con il software di gioco. Attraverso di esso, i partecipanti tentano di completare una sequenza di movimenti, allenando simultaneamente sia il corpo che la mente. Poichè, inoltre, il gioco è anche divertente, funge da motivazione ad esercitarsi regolarmente. In definitiva, data la diffusione di dette patologie, la ricerca sta compiendo notevoli passi in avanti, per venirne finalmente a capo.