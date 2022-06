Primo weekend di giugno da incorniciare per 4 segni zodiacali che si godranno incontri piccanti, vincite economiche e opportunità di lavoro

Il ponte del 2 giugno è uno dei più attesi dell’anno. Il clima mite e le belle giornate lo rendono ideale per una gita fuori porta o per il primo bagno al mare. Quest’anno, però, c’è un motivo in più per aspettarlo con trepidazione. La particolarissima congiunzione astrale di questi giorni prospetta infatti un primo weekend di giugno da incorniciare per 4 fortunatissimi segni zodiacali. 4 segni che avranno di che divertirsi tra incontri stimolanti, possibili vincite economiche e opportunità di fare carriera.

Continua il momento scintillante dei Gemelli

Il segno dei Gemelli si confermerà anche nel weekend uno dei più scintillanti dell’intero mese di giugno. La Luna nuova e Mercurio renderanno i Gemelli più razionali del solito e permetteranno loro di fare scelte ottime sul lavoro. Un appoggio utilissimo dal momento che potrebbe arrivare un’offerta da non farsi scappare. Sabato e domenica, invece, ci sarà spazio per l’amore. Le coppie si chiuderanno in camera da letto e faranno scintille. I single potrebbero trovare una persona davvero importante.

Arriva un weekend straordinario per il Leone

Dopo tanti alti e bassi torna a sorridere anche il Leone. I nati sotto questo segno hanno ritrovato la loro proverbiale fiducia in sé stessi. In più ci sono Marte e Giove favorevoli a spingere sull’acceleratore e a garantire occasioni a profusione. In particolar modo in campo economico dove potrebbe arrivare anche una vincita di tutto rispetto. Sabato e domenica, infine, saranno perfetti per una toccata e fuga romantica.

Il weekend in arrivo sarà veramente decisivo per i Sagittario. Potrebbero presentarsi scelte importanti da fare che andranno a determinare l’andamento del resto dell’anno e non solo. Serviranno calma, pazienza e razionalità perché Saturno potrebbe mettere i bastoni fra le ruote. Ma con i consigli della persona amata tutto volgerà per il meglio.

Ottime notizie anche per i nati sotto il segno del Capricorno che saluteranno con gioia l’uscita di scena di Saturno. I Capricorno non avranno più tempo da perdere con le persone negative e decideranno di dedicarsi alla propria realizzazione personale. Il momento è quello giusto perché le stelle favoriscono la crescita economica e le opportunità di fare carriera. Molto bene anche l’amore che si farà decisamente coinvolgente e appagante a partire dalla serata di venerdì.

