Ci siamo e questo è il momento della verità. Dopo 6 mesi, in cui il nostro frattale annuale ha seguito e ricalcato integralmente l’andamento dei mercati, a ridosso del setup annuale del 5 luglio, si è formato un primo indizio rialzista sui mercati azionari.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 24 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.216

Eurostoxx Future

3.550

Ftse Mib Future

22.020

S&P 500 Index

3.911,73.

Il ribasso potrebbe essere vicino al termine

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 24 giugno.

Previsioni per la prossima settimana

La settimana dovrebbe essere tutta al rialzo. Minimo nella giornata di lunedì e poi ritracciamento fra mercoledì e giovedì. Venerdì dovrebbe essere il giorno del massimo settimanale.

Primo indizio rialzista sui mercati azionari. Il Toro è pronto per uscire dal recinto? La mappa dei prezzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.883. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.646.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.428. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.570.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 21.480. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.510.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.821. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Posizione di trading multidays dei nostri Trading Systems

Riteniamo che sia ancora presto per dire che il ribasso sia terminato e per questo motivo, in attesa di sviluppi, si rimarrà Flat sugli indici analizzati.

Cosa potrebbe accadere lunedì sui mercati azionari?

Se il rialzo dovrà continuare nei prossimi giorni, si dovrebbe aprire la seduta in negativo e poi chiuderla sui massimi.

