Dopo settimana di folle corsa al rialzo che ha portato le quotazioni da area 65 $ a puntare quota 100 $, il petrolio sembra rallentare leggermente con l’apparire dei primi segnali di stanchezza. Tuttavia rimangono valide tutte le condizioni che sostengono il caro petrolio. Il taglio della produzione dell’OPEC+, la Russia che ha deciso l’embargo delle esportazioni. L’unico vero pericolo per il prezzo del petrolio è che un prezzo troppo elevato possa portare i consumatori a ridurne l’utilizzo con conseguente crollo delle quotazioni. Un equilibrio molto instabile che terrà tutti con il fiato sospeso almeno fino a fine anno.

Primi segnali di stanchezza per il petrolio che punta ancora quota 100 $: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 22 settembre a quota 90,03 $, in rialzo dello 0,45% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo dello 0,58% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo l’accelerazione al rialzo che ha portato alla rottura della forte area di resistenza a 81,25 $ che già in passato più volte aveva frenato l’ascesa dei prezzi, dopo un breve rallentamento probabilmente causato dalla situazione di ipercomprato, abbiamo assistito a una nuova accelerazione al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le ultime sedute hanno addirittura portato alla rottura della resistenza in area 88,57 $ rafforzando lo scenario rialzista.

Ne esce rafforzato, quindi, lo scenario che vede il prezzo del petrolio diretto verso area 100 $. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 93,10 $.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 81,25 $. In questo caso potrebbe essere molto probabile un ritorno in area 70 $.

Time frame settimanale

Anche su questo time frame, quindi, si conferma lo scenario che vede le quotazioni dirette verso area 100 $. Solo una chiusura settimanale inferiore a 81,25 $ potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista e fare invertire la tendenza al ribasso.

Letture consigliate

Pull and Bear, promozioni fino al 50% con giacche, maglie e pantaloni a meno di 15 euro. Ecco i capi più amati da acquistare ora!