Prima di fare un finanziamento ed acquistare a rate ecco come autotutelarsi per scegliere quello più vantaggioso e risparmiare

Già da qualche anno è aumentato il ricorso al finanziamento. Effettivamente, è un ottimo modo per comprare qualcosa, senza che l’acquisto in sé pesi sui risparmi della famiglia. Pagando a rate un determinato oggetto, abbiamo la possibilità di mettere da parte un tot di euro e, nel frattempo, goderci ciò che rimane.

Ormai, quindi, il finanziamento si sta diffondendo. Basta pensare all’arredamento della casa, dai mobili agli elettrodomestici. Basta recarsi nel punto vendita, scegliere ciò che dobbiamo acquistare e compilare i moduli per il finanziamento, che la banca potrà o meno accettare.

Infatti, è a discrezione della banca accogliere la domanda. Per essere accettata, bisogna soddisfare delle importanti condizioni, in “possesso” del cliente. Prima tra tutte, una busta paga. Tuttavia, alcune banche possono stipulare le proprie condizioni, ma fare un finanziamento, al giorno d’oggi, sarebbe anche un modo per testare la propria capacità di risparmio.

Più rispettiamo le regole del finanziamento, più risulteremo dei buoni pagatori e, di conseguenza, potremo effettuare, in futuro, altri tipi di finanziamento. Tuttavia, prima di fare un finanziamento ed acquistare a rate, dovremmo essere sicuri di ciò che stiamo facendo.

È sempre opportuno trovare una forma di autotutela, sapere più informazioni possibili, in modo tale da scegliere quale sia il finanziamento più vantaggioso per le nostre esigenze. In questo, l’Unione Nazionale dei Consumatori ci viene in aiuto.

Il modulo SECCI e l’informativa

Prima di fare un finanziamento, dovremmo leggere attentamente il cosiddetto modulo SECCI (Standard European Consumer Credit Information). Si tratta di un modulo, appunto, in grado di aiutarci nella scelta del finanziamento migliore per ognuno di noi, nonché capace di spiegare le condizioni contrattuali. Questo documento può essere richiesto prima della sottoscrizione del contratto, così avremo le idee chiare e potremo decidere se firmare o meno.

Inoltre, potremo confrontare i vari tassi di interesse, estremamente importanti. Ogni banca ha i propri e rappresentano una parte essenziale del finanziamento. Infatti, è capitato di fare un conto approssimativo di quello che dovremmo pagare, ma alla fine paghiamo sempre qualcosa in più?

Quel “qualcosa in più” sono spese di cui non si tiene conto. Ma non solo, perché potrebbero essere indebitati anche ulteriori costi aggiuntivi. Pertanto, è di fondamentale importanza che il punto vendita informi sul reale ed effettivo costo del finanziamento.

Prima di fare un finanziamento ed acquistare a rate ecco come autotutelarsi per scegliere quello più vantaggioso e risparmiare

Spesso sentiamo dire la frase “a tasso zero”. Significa che il tasso di interesse equivale a zero euro, per cui non si paga? In teoria è così, ma si dovrebbe verificare se il TAEG è effettivamente a zero. Nel senso che, per compensare a questo dato, si potrebbe ricorrere ad altri sistemi. Per esempio, nel caso di ritardo nel pagamento, la mora potrebbe equivalere ad un importo eccessivo.

Un altro modo per autotutelarsi è controllare i tassi di interesse, in linea con il mercato, pubblicati dalla Banca d’Italia. In questo modo, avremo un quadro definito per confrontare i diversi tassi di interesse delle varie banche.

