Quante cose si possono fare in pochi minuti? Non è così facile rispondere a questa domanda, ma chi ne trova di più ha buone possibilità di vivere meglio la propria vita. Un esempio è rappresentato dalla possibilità di sfruttare le materie prime, per dare vita a piatti fatti interamente in casa e dei quali si ha il totale controllo degli ingredienti.

Non è difficile trovare idee e allora ecco come fare un dolce veloce e semplice in pochi passaggi e senza troppo impegno.

Il dolce è basato su tre composti

In una pentola (sufficientemente alta) bisogna inserire circa mezzo litro di latte. Successivamente bisogna aggiungere lo zucchero. In questi casi la quantità è strettamente soggettiva, in base a quanto si vorrà che la ricetta sia calorica e dolce. Una quantità indicativa potrebbe essere poco più di 100 grammi. A quel punto bisognerà aggiungere della vanillina e, come si richiede per esaltare in alcuni casi il sapore dei dolci, un pizzico di sale. Il composto andrà mescolato e fatto scaldare a fuoco lento.

Il secondo composto prevede l’ingresso del cacao e del cioccolato fondente

Nel frattempo in un altro contenitore bisognerà far amalgamare 30-40 grammi di cacao e poco più di 100 ml di latte. Bisognerà mescolare fino a raggiungere una certa omogeneità del composto, che successivamente dovrà essere aggiunto delicatamente nella pentola. Dopo qualche minuto, a pezzetti, si potranno inserire anche pezzi di cioccolato fondente (ad esempio 100 grammi). Bisognerà, ovviamente, fare in modo che nel tempo si sciolga.

Ecco come fare un dolce veloce e semplice con pochi ingredienti senza forno, uova e farina

Non è ancora finita, perché nel frattempo si dovrà creare il terzo composto. Si tratta di un miscuglio di un gelificante e dello zucchero. Si può utilizzare, ad esempio l’agar (10 grammi) con 20 grammi d’acqua. Una volta mescolato dovrà essere aggiunto in pentola.

Quando il composto si presenterà omogeneo, privo di grumi e con una consistenza densa sarà il momento di toglierlo dalla pentola per collocarlo in una forma adagiata su un supporto (un vassoio ad esempio).

Allora si dovrà scegliere se si vorrà creare un dolce unico, da tagliare poi con il coltello, o se invece si preferirà creare delle monoporzioni. In quest’ultimo caso si potrà operare con delle formine.

In tutti i casi, quanto prodotto andrà coperto con della carta trasparente e messo in frigo per quattro-cinque ore. Ci si troverà così di fronte ad un dolce freddo, che potrà essere decorato come si preferisce. Potranno essere utilizzati dei confetti dorati, della panna o qualunque soluzione che rispecchia i propri gusti.

