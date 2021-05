Nell’ultimo periodo il settore delle bici elettriche ha conosciuto un piccolo boom in Italia. Moltissimi hanno deciso, infatti, di acquistare uno di questi mezzi di trasporto tanto sostenibili quanto comodi.

Però, non tutte quante le biciclette elettriche sono uguali. Alcune di esse, infatti, hanno la necessità di essere assicurate, mentre altre no. Per questo motivo, prima di comprare una bicicletta elettrica sarebbe meglio essere a conoscenza di questo importante dettaglio. Scopriamo subito di che si tratta.

Le bici elettriche

A partire dall’anno scorso si è assistito in Italia ad un piccolo boom nel settore delle biciclette elettriche. Grazie anche al “bonus mobilità”, moltissimi hanno deciso di acquistare questi mezzi di trasporto tanto facili da usare quanto ecologicamente sostenibili.

Inoltre, le biciclette elettriche aiutano ad ottenere un buon risparmio a fine mese, riducendo l’utilizzo dell’automobile e le spese relative.

Prima di comprare uno di questi mezzi di trasporto sarebbe però meglio conoscere un piccolo dettaglio a cui pochi prestano attenzione. Infatti, sotto il nome di bicicletta elettrica ricadono due tipologie di mezzi diversi. E una di queste tipologie presenta dei costi economici sconosciuti ai più. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Prima di comprare una bicicletta elettrica sarebbe meglio essere a conoscenza di questo importante dettaglio

Prima di acquistare una bicicletta elettrica è importante conoscere un piccolo dettaglio estremamente importante. Infatti, sotto la categoria delle biciclette elettriche rientrano due mezzi di trasporto molto diversi. Da una parte si possono annoverare quelle che vengono chiamate biciclette a pedalata assistita, o pedelec.

Questi mezzi di trasporto raggiungono una velocità massima di 25 km/h e sono dotate di motore di massimo 250 W.

Le biciclette a pedalata assistita possono percorrere le piste ciclabili, non hanno bisogno di essere assicurate e possono essere guidate da chiunque.

Al contrario le speed pedelec, chiamate anche e-bike, sono delle biciclette elettriche dalle caratteristiche più simili a quelle di un ciclomotore di piccola cilindrata. Si tratta, infatti, di mezzi di trasporto che possono arrivare a una velocità massima di 45 km/h e il cui motore si può attivare autonomamente.

Le speed pedelec devono essere assicurate, il guidatore deve essere munito di patentino e avere una età superiore ai 14 anni. Prima di acquistare una bicicletta elettrica è quindi importante fare attenzione a questo particolare, in maniera da poter ottenere il massimo risparmio economico possibile.

