Le fruste da cucina sono un attrezzo molto usato per la preparazione di dolci ma anche di impasti salati. Un accessorio che può rendere la vita più semplice e far risparmiare molto tempo accorciando i tempi di lavoro.

Capita spesso infatti che durante la preparazione di un impasto sia dolce che salato, non riusciamo ad amalgamare bene il composto, o che si formino dei grumi. Tuttavia, per facilitarci il lavoro possiamo ricorrere all’uso di questo attrezzo.

Ma per ottenere preparazioni dolci e salate da fare invidia ai migliori chef con questo semplice accessorio che tutti dovremmo avere in casa sarà utile leggere i seguenti consigli.

A cosa serve questo attrezzo?

Le fruste si usano per mescolare impasti cremosi, ma anche per inglobare aria all’interno dei composti e renderli gonfi e spumosi.

Esse sono anche utilizzate per emulsionare, infatti si utilizzano per la preparazione di salse come la maionese, dove ci sono da emulsionare grassi e liquidi che solitamente non si amalgamano facilmente.

Per sbattere, rompere e modificare la struttura di un ingrediente come ad esempio nel caso delle uova o della panna. Per una panna montata perfetta e che non si smonta è possibile cliccare qui.

Ne esistono di diversi tipi, sia manuali che fruste elettriche, ma molti cuochi preferiscono quelle manuali, in quanto danno all’impasto maggiore delicatezza.

Ma ce ne sono anche di diverse forme, ognuna adatta alla preparazione di specifiche pietanze.

Le diverse forme e i differenti usi

La classica è quella francese che è adatta a tutti i tipi di composti. Utile per sbattere, emulsionare e montare. Ideale per i pan di Spagna, per pastelle e per mescolare i liquidi.

La frusta balloon dalla forma sferica è ideale per incorporare quanto più aria è possibile, è quindi adatta per montare albumi e panna.

La frusta piatta, ideale per mescolare composti di farina e burro, come ad esempio la besciamella o salse. Grazie alla sua forma raggiunge ogni angolo del recipiente ed amalgama perfettamente il composto.

La frusta a spirale è ideale per miscelare salse, sughi e gelatine di piccoli volumi.

Infine abbiamo la frusta danese, dalle dimensioni ridotte, ma utilissima per mescolare impasti densi, come pane, pizza e brioches.

Insomma davvero un elemento indispensabile nella nostra cucina.

Dunque sarà possibile ottenere preparazioni dolci e salate da fare invidia ai migliori chef con questo semplice accessorio che tutti dovremmo avere in casa.