Prezzi affitto sempre più cari? C’è un’alternativa ancora poco conosciuta: la casa prefabbricata. Ecco quanto costa e quanto si risparmia davvero

Negli ultimi anni si è diffuso un nuovo business nel settore immobiliare e cioè quello delle case prefabbricate. Ma quanto costa? E soprattutto, acquistandone una si risparmia davvero così tanto rispetto ad un’abitazione tradizionale? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’acquisto di una casa prefabbricata appare in molti un’alternativa al comprare o affittare una casa tradizionale. D’altronde, ne esistono di diversi materiali e adatte alle esigenze di praticamente chiunque o quasi. La durata media di uno di questi immobili è limitata a circa 80-100 anni, tuttavia si acquistano a prezzi notevolmente minori (vedremo di quanto) e permettono un minore dispendio di energia, essendo altamente sostenibili. Cosa non da poco, di questi tempi.

Quanto costa una casa prefabbricata?

Il prezzo di una casa prefabbricata in cemento va dai 1.300 ai 1.500 euro al metro quadrato. Invece, una in legno avrebbe un costo tra i 1.200 e i 2.000 euro al metro quadrato. I prezzi che abbiamo citato si riferiscono ad abitazioni già dotate di sanitari, finiture e infissi. Altrimenti, il prezzo sarebbe ancora più basso e ammonterebbe rispettivamente a 900-1000 euro e 600 euro al metro quadrato. Ecco quanto costa una casa prefabbricata.

Quanto si risparmia?

Il costo medio di una casa in Italia ammonta a circa 1.583 euro al metro quadrato. Quindi, in alcuni casi, il costo di una casa prefabbricata dotata di infissi, sanitari e finiture potrebbe non essere così tanto più basso. Il vero risparmio, tuttavia, sarà nel lungo termine.

Infatti, come abbiamo accennato vivere in una casa prefabbricata permette di abbassare notevolmente i costi dell’energia e quindi delle bollette. Se si considera che negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio caro di queste ultime, accusato da tutte le famiglie italiane, si comprende che l’acquisto di una casa prefabbricata potrebbe, in alcuni casi, rappresentare una valida alternativa.

Attenzione, però, perché una casa prefabbricata richiede molta manutenzione, specialmente se la si vuole far durare a lungo. È importante evitare il più possibile la formazione di muffa e stendere periodicamente un impregnante. Così facendo, potrà durare anche 100 anni ed essere usata, in futuro, da figli e nipoti.

