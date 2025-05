E se il futuro delle auto fosse l’Idrogeno? 3 titoli da tenere d’occhio già nel 2025

L’utilizzo dell’idrogeno (anche) nell’automotive sembra destinato ad aumentare esponenzialmente. Ecco 3 titoli per scommettere su questa nuova soluzione green.

Per combattere le emissioni e salvare la Terra ci sono tante tecnologie oltre a quelle applicate alle auto elettriche. L’idrogeno è una fonte di energia molto sostenibile, a impatto “zero” per quanto riguarda le emissioni di Carbonio. Può essere prodotto in vari modi, tanto che si parla di Idrogeno verde e di Idrogeno blu e di altre classificazioni in base al tipo di produzione/emissioni. Sono numerosi i progetti a livello globale che puntano all’immissione di milioni di veicoli che sfruttano tale energia, tanto che si ipotizza (solamente in Italia) un nuovo parco auto di circa 30.000 unità entro il 2025 e di oltre 8 milioni da qui ai prossimi 30 anni. Ma questa fonte energetica potrebbe ampliarsi a numerosi altri settori.

Vuoi scommettere sul successo dell’Idrogeno come energia pulita? Ecco 3 titoli su cui puntare già da quest’anno

Il lato positivo dell’Idrogeno è che non emette gas serra quando viene utilizzato; produce come scarto del vapore acqueo, dunque si rivela molto più sostenibile rispetto ai combustibili fossili. Di contro, per la produzione di questa fonte energetica si utilizzano tecniche che producono Co2, dunque sono necessarie azioni volte ad abbattere l’impatto totale. D’altronde, succede anche per il fotovoltaico, tanto per fare un esempio, ma la tecnologia avanza in fretta e quindi l’Idrogeno potrebbe diventare ben presto un mercato altamente redditizio. Per chi vuole scommettere su questa nuova rivoluzione, esistono numerose possibilità visto che sempre più aziende stanno investendo nel settore. Noi abbiamo scovato tre titoli da tenere d’occhio, in modo da poter ampliare il portafoglio.

Linde (NASDAQ: LIN) – si tratta di un’azienda specializzata in prodotti chimici e vanta una capitalizzazione di 212 miliardi di dollari. La società è riuscita negli anni a sviluppare numerose soluzioni per stoccare l’Idrogeno e per utilizzarlo in sicurezza. Offre anche soluzioni per ridurre le emissioni tramite la cattura/stoccaggio della Co2 . Dal 2023 ha investito miliardi di dollari per ampliare la rete di stoccaggio/sequestro del carbonio e recentemente ha stretto una collaborazione con Exxon Mobil per ampliare questo tipo di progetto e con Shell in Germania per costruire un impianto a Idrogeno rinnovabile , che dovrebbe aprire nel 2027. Al momento in cui scriviamo, le azioni Linde sono in discesa, e regalano un’ottima chance per acquistarle a buon prezzo.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.