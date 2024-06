Inizia una forte correzione dei mercati? Focus su Intesa Sanpaolo e Unicredit

Come leggeremo nei prossimi paragrafi, i mercati analizzati in questa rubrica si stanno muovendo a velocità e direzioni diverse. Riteniamo che i mercati europei, al momento, possano aver raggiunto un supporto dal quale potrebbero rimbalzare. Questo livello è dato dalla trend line che passa dai minimi di gennaio ed aprile. Intorno a questi livelli si potrebbe aprire una fase di rimbalzo e questa potrebbe accompagnare un ulterore rialzo dei mercati americani fino al setup del 27 giugno. Inizia una forte correzione dei mercati? Per Wall Street potrebbe essere ancora rinviata.

Inizia una forte correzione dei mercati? Come mantenere il polso della situazione Intesa Sanpaolo Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 3,3150 euro. L'Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con diveregnze ribassiste. Mancati rialzi nei prossimi giorni superiori all' area di 3,5785 (massimo dell'11 giugno) potrebbe portare i prezzi nelle prossime settimane verso 2,8993 dove attualmente transita la media mobile a 200 giorni. Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dalle riviste specializzate sono le seguenti: Buy con target a 4,124 euro. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 20%. Unicredit Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 33,35 euro. L'Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con diveregnze ribassiste. Mancati rialzi nei prossimi giorni superiori all' area di 36,46 (massimo dell'11 giugno) potrebbe portare i prezzi nelle prossime settimane verso 28,574 dove attualmente transita la media mobile a 200 giorni. Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dalle riviste specializzate sono le seguenti: Buy con target a 42,84 euro. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 24%. Inizia una forte correzione dei mercati? Come mantenere il polso della situazione La seduta di contrattazione del 14 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi: Dax Future 18.032 Eurostoxx Future 4.841 Ftse Mib Future 32.686 S&P500 5.431,68. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure settimanali superiori a: Dax Future 18.695 Eurostoxx Future 5.051 Ftse Mib Future 34.700. Cosa potrebbe far iniziare una fase ribassista? Chiusure settimanali inferiori a: S&P500 5.321 Vedremo cosa accadrà da ora in poi e poi come i prezzi arriveranno alla scadenza del nostro setup annuale rosso del 27 giugno