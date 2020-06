Il prestito di denaro contante potrebbe diventare illegale e rientrare nel novero dei reati? Quali rischi si corrono e come fare per consentire un prestito nel pieno rispetto della legge? Di seguito vi illustriamo tutte le procedure a cui porre attenzione per prestare soldi in maniera legale e senza rischi.

Quando il prestito di denaro può diventare reato? Prestare soldi al familiare o all’amico può diventare un reato?

Sebbene, con atto di profonda generosità, ci si offra a concedere in prestito una somma di denaro alla persona cara, la legge impone altri vincoli. Come sottolinea l’art. 132 del D. Lgs. n. 385/1993, l’attività finanziaria sprovvista di autorizzazione dello Stato si configura come reato. Questo perché tale tipo di attività è autorizzata esclusivamente agli istituti bancari. Oltre a multe piuttosto salate, si rischia anche la pena di reclusione. Come fare, allora, ad ovviare a tale problema? Quali aspetti è necessario curare?

L’atto di prestare soldi al familiare o ad un amico non costituisce di per sé un illecito. Tuttavia, potrebbe diventarlo nella misura in cui tale attività di prestito viene esercitata in maniera abusiva fino a configurarsi nel reato di usura. Prestare soldi al familiare o all’amico può diventare un reato, pertanto, solo quando non si rispettano le limitazioni imposte dalla legge.

Come fare un prestito tra privati in maniera legale: guida pratica e suggerimenti

Per realizzare un prestito tra privati nel pieno rispetto della legge, sarà bene sempre attenersi al alcuni accorgimenti. Anzitutto, che si tratti del migliore amico o del cugino, è sempre bene concedere il prestito formalizzando un contratto, soprattutto se riguarda somme ingenti. Tale tipo di contratto può aver luogo tramite una scrittura privata o un contratto finanziario.

Un aspetto da non dimenticare riguarda le limitazioni al trasferimento di contanti. Come molti sapranno, dal prossimo 1° luglio, la restrizione all’uso d denaro contante si abbassa alla soglia limite di 1.999,99 euro. Questo è quanto stabilisce la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sui nuovi provvedimenti finanziari. Per prestare dei soldi al familiare o ad un amico oltre la soglia indicata, sarà necessario ricorrere ai mezzi di trasferimento di denaro tracciabile. Una valida alternativa potrebbe risiedere nel bonifico bancario. A tal riguardo, ricordiamo che, per evitare scomodi accertamenti del Fisco, è bene stare molto attenti all’inserimento della causale. Se non si conosce la causale da inserire in fase di prestito di denaro, si può consultare l’approfondimento indicato qui.

Attenendosi a quanto indicato dalla Legge, si evita di incappare in severi controlli e accertamenti fiscali.