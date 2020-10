Prepariamoci a multe da 400 a 1000 euro se dimentichiamo di indossare la mascherina. Si prepara, infatti, una nuova stretta del governo Conte a fronte di quasi 3700 contagi giornalieri in più registrati nella giornata di ieri (erano 2600 il 6 ottobre). Le ulteriori misure per scongiurare nuovi lockdown potrebbero prevedere multe salatissime. Sarebbero stati proposti da 400 a 1.000 euro per chi non indossa la mascherina fuori casa, se ci si trova in prossimità di persone non conviventi.

La proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio contenente questa norma non è ancora certa. E la firma del decreto potrebbe slittare alla prossima settimana. C’è accordo però su un punto: le Regioni potranno introdurre misure più restrittive rispetto a quelle previste dai Dpcm. Potranno adottarne, viceversa, di maggiormente permissive solo se nei casi previsti dai Dpcm e “previo parere conforme del comitato tecnico-scientifico”. Insomma, è bene riabituarsi fin da subito al rigore assoluto. E a non gettare mascherine sporche in giro per la strada. Perché se alzano i divieti e i livelli fino a questo punto, dopo ci resta solo il “restate a casa”.

Multe da 400 a 1000 euro per scongiurare nuovi lockdown

A Roma e in varie Regioni italiane sono stati chiusi senza appello gli esercizi commerciali dove sono stati tollerati clienti o dipendenti a viso scoperto. Oppure con mascherine non idonee ad assicurare una protezione ottimale. Dunque, ora bar, ristoranti e negozi, studi professionali e uffici pubblici, alberghi sono in allerta e stanno richiedendo un rispetto molto rigoroso dei protocolli anti-contagio. Il rigore è alto anche nei piccoli centri. Tutte le aziende dispongono di disinfettanti per le mani e termometro digitale per la rilevazione della temperatura. Sono presenti ovunque barriere in plexiglas e sorveglianza continua. Molte società hanno aggiunto anche la presenza massima di 4 persone in uno spazio di lavoro o in sala riunioni. A destare preoccupazione sono solo i mezzi pubblici, dove non ci sono sorveglianti che scongiurano gli ammassamenti.

La app immuni prorogata per due anni

In attesa del decreto, un provvedimento che potrebbe contenere questa misura dispone intanto “l’interoperabilità con le piattaforme Ue che operano, con le medesime finalità”. Il provvedimento prevede, inoltre, che Immuni possa restare operativa fino al 31 dicembre 2021.

Le eccezioni solo per disabili, bambini e sportivi

Le eccezioni sono costituite dai “soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria; i bambini fino a sei anni”. Inoltre, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. E coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.