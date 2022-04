Il setup del 7 aprile, potrebbe aver segnato un massimo di periodo. La prossima parola spetta all’11 aprile, ma soprattutto alla chiusura di contrattazione di domani come si leggerà nei prossimi paragrafi. Per il momento c’è un pessimo segnale dai mercati, ma procediamo per gradi.

Alle ore 18:15 della giornata di contrattazione del giorno 7 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.136

Eurostoxx Future

3.731

Ftse Mib Future

23.765

S&P 500 Index

4.460,34.

Inizia una nuova forte gamba ribassista come da previsione annuale?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 1 aprile.

Le proiezioni per la settimana in corso

Si continua a procedere day by day in un contesto dove la chiusura settimanale potrebbe validare un nuovo scenario ribassista.

Pessimo segnale dai mercati e in contesti similari è iniziata una forte discesa dei prezzi. Verso una modifica dello scenario? Nuovi minimi come da previsione annuale?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.454. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.595.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.836. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.557.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 24.400. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 22.365.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.594. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.507.

Posizione di trading multidays in corso

Flat dall’apertura del 7 aprile.

Quale movimento potrebbe essere preventivabile per venerdì?

Fase laterale nelle prime ore di contrattazione e poi chiusura sui minimi. Nuovi minimi rispetto ad oggi, invece, e poi recupero potrebbero rappresentare l’inizio di una nuova inversione rialzista. Anche una chiusura di giornata superiore al massino odierno sarebbe un ottimo segnale.

Lettura consigliata

Ungheria sempre più lontana dall’Unione, l’amicizia con Putin ha i suoi costi e Orban è sulla graticola