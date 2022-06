Ha 79 anni ed energia da vendere, ecco chi rimpiazzerà Iva Zanicchi sulle reti Mediaset

Iva Zanicchi ha solo 2 anni più di lei e pare proprio ormai sia migrata in Rai per ballare con le stelle di Milly Carlucci. L’appuntamento è per la prossima edizione della fortunatissima trasmissione di Rai Uno. Così, una delle voci più belle della musica italiana d’autore, conduttrice e anche esperta di politica lascerebbe Mediaset per iniziare una nuova avventura in casa Rai.

Nel frattempo il gruppo di Cologno Monzese corre ai ripari. E se di persone adulte, ancora capaci di tenere banco, ce ne sono poche, la tv di Pier Silvio non può che captarne qualcuna. Non fosse altro per rimpiazzare il vuoto che indubbiamente lascia Iva.

Scopriamo chi è la donna in età, ma tutt’altro che a riposo, che dalla Rai si sposta a Mediaset. Ha 79 anni ed energia da vendere. Si tratta di Orietta Berti reduce da numerosi successi canori e non solo. Dal fortunatissimo singolo «Mille» con Fedez e Achille Lauro alla partecipazione nella giuria di «The Voice Senior», condotto da Antonella Clerici.

In quel della Mediaset Orietta sarebbe stata ingaggiata da Alfonso Signorini, che la vorrebbe tra gli opinionisti del Grande Fratello Vip, reality che giunge alla settima edizione. Secondo indiscrezioni, la cantante di «Fin che la barca va», alla veneranda età, pare abbia firmato un contratto di 2 anni con il polo televisivo milanese.

Ma per Orietta non finisce qui. Infatti, sempre secondo rumors, in serbo ci sarebbe anche un programmino tutto per lei. Una sorta di One Woman Show sull’impronta di quello realizzato per Michelle Hunziker e Iva Zanicchi. Uno spazio tutto per Orietta con ospiti di rilievo, che hanno avuto a che fare con la cantante bolognese.

