Il piano cottura ad induzione è il sogno di ogni famiglia. Non solo perché si cucinano le pietanze molto più in fretta ma soprattutto perché la pulizia è davvero velocissima. Infatti dopo aver cucinato qualsiasi cosa, che sia olio di frittura o qualsiasi resto di cibo, con un colpo di spugna lo sporco va via in un attimo.

Delle semplici pulizie quotidiane che non pesano dopo aver cucinato

Mantenere il piano cottura ad induzione pulito, potrebbe essere proprio un gioco da ragazzi. In effetti si tratta di una superficie liscia ed uniforme, quindi senza bruciatori e griglie che si sporcano di continuo e che però, possono essere puliti efficacemente in questo modo, senza troppa fatica.

Quindi per una pulizia ordinaria, con una semplice passata di un panno umido, la superficie sarà ben pulita in un attimo. Mentre, se bisogna trattare delle macchie ed incrostazioni, basterà lasciar agire per pochi minuti lo sgrassatore o prodotti simili per poi lavare via con un panno.

Non tutti sanno come mantenere perfettamente il piano cottura a induzione eliminando le macchie ed i graffi

Questo innovativo piano cottura ha molti lati positivi ma anche qualcuno negativo. Ogni piano cottura ad induzione con il tempo può essere soggetto a graffi. La vetroceramica che lo riveste, con il normale utilizzo si può danneggiare.

Un gesto come trascinare anche di pochi millimetri la pentola, che deve essere a contatto con il piano per la normale cottura, può causare dei graffi antiestetici. Ma anche l’utilizzo di retine metalliche o spugne abrasive può provocare dei graffi sul piano cottura.

Ecco perché è importante una pulizia quotidiana che riduce il pericolo dei graffi. Questa può iniziare subito dopo che il segnale del calore residuo scompare. E dopo aver pulito con un panno in microfibra, si potrà asciugare per evitare la formazione di macchie.

Mentre, se sul nostro piano cottura ci sono già dei graffi, possiamo acquistare una pasta elimina graffi online o in qualsiasi negozio di elettrodomestici o anche in ferramenta. Questa pasta applicata con un panno di daino e con una leggera pressione, ad ogni passata farà notare sempre meno graffi. Quindi ripetere il procedimento fino a quando non saranno completamente spariti.

