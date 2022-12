Potremmo trascorrere un Ricco Natale col nuovo Gratta e Vinci da 10 euro che potrebbe far vincere 2 milioni

Tanti italiani giocano col Gratta e Vinci e ne è appena uscito uno, grande come un foglio A4, con 4 giochi da tentare e che costa 10 euro ma si vince 2 milioni

Il Gratta e Vinci è tra i passatempi preferiti dagli italiani. Che, appena possono, si recano nelle tabaccherie o nelle edicole per comprare un tagliando da grattare. Sperando di fare il colpo grosso e portarsi a casa una vincita che li sistemi per tutta la vita.

Ovviamente, non è così semplice, altrimenti tutti ci giocherebbero e vincerebbero. Anzi, più il premio si alza e minori, per non dire quasi nulle, sono le possibilità di vittoria. E poi c’è un altro problema, non trascurabile.

Tanti sbagliano approccio quando vincono con il Gratta e Vinci

Ovvero, appena vincono 5-10 o 20 euro, li utilizzano subito per comprare altri tagliandi. Di solito, senza vincere ancora. Invece, quando si vince un premio che supera il costo della giocata dovremmo, per quel giorno, smetterla. Anche se la tentazione di riprovarci è tanta. Le persone si illudono di essere fortunate e, quindi, riprovano subito. Di solito, rimanendo con un Gratta e Vinci perdente in mano.

E questi comportamenti, alla lunga, potrebbero causare la cosiddetta ludopatia che è malattia tremenda. Sulla quale, anche amici e parenti dovrebbero sempre vigilare, perché c’è gente che ha rovinato se stessa e la propria famiglia. Se, invece, si tenta la fortuna con la lotteria istantanea, una volta ogni tanto, non ci sono problemi. Premi in palio, del resto, ci sono e perché non dovrebbe toccare proprio a noi?

Insolito il formato

Ci sono due possibilità di giocare con il Gratta e Vinci. Con quelli cartacei, magari puntando sui recenti, come Magico Natale. Oppure, giocando con pc e cellulare a quelli online, come Dual Crossword Craze da 1 euro per vincerne 200.

Da qualche giorno, poi, potremmo trascorrere un Ricco Natale col nuovo Gratta e Vinci che costa 10 euro ed è grande come un foglio A4. Infatti, non ha le solite dimensioni, ma è spazioso per ospitare ben 4 giochi presenti sul tagliando. Si tratta di Ricco Natale che ha un premio massimo di 2 milioni di euro. In più, si possono vincere 100 euro per la presenza di due BONUS 100 euro.

Vediamo come si gioca a Ricco Natale. Nel primo gioco ci sono delle stelline. Se dovessimo trovare tre simboli uguali in verticale, diagonale o orizzontale, vinceremmo il premio indicato.

Il gioco 2 e il gioco 3 sono simili.

Se in I Tuoi Numeri dovessimo trovare uno o più Numeri Vincenti vinceremmo i premi corrispondenti. Nel gioco 2, inoltre, potrebbe nascondersi il Numero Bonus x10 che ci fa vincere 10 volte il premio.

Nel gioco 3, invece, potremmo trovare il Numero Bonus x2 che raddoppia la vincita.

Infine, il gioco 4 è composto da calze di Natale. Se dovessimo grattare 3 importi uguali, vinceremmo quella cifra.

Se poi dovessimo trovare, nel Gratta e Vinci, uno dei simboli presenti sotto le campane situate in alto, vinceremmo un Bonus da 100 euro.

Che probabilità di vittoria riserva Ricco Natale? I 2 milioni di premio massimo li vince 1 ogni 4.320.000 biglietti. Come cercare l’ago in un pagliaio, insomma. Interessante è il dato che 1 biglietto ogni 6,39 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 20 euro in su.