Il mondo della cultura conosce anche mode e tendenze che vanno e vengono. Film e libri possono portare in auge periodi storici del passato, ma anche autori, scrittori e artisti. Questo è quello che è successo con uno dei più amati cantanti della storia. Grazie ad un celebre film uscito da poco in molti hanno conosciuto l’opera e la vita di questa star. Oggi vogliamo spiegare perché potremmo avere in casa dischi e cimeli di questo artista e potremmo rivenderli per cifre stratosferiche.

Un artista indimenticabile amatissimo anche in Italia

L’artista di cui parliamo è stata la prima star mondiale, ed ha portato al grande pubblico la musica rock. Stiamo parlando dell’intramontabile Elvis Presley, che ha conosciuto una fama ineguagliabile da nessun altro artista. Complice la televisione e i dischi, è diventato nel giro di pochi anni l’essere umano più celebre sulla faccia della terra. Grazie al recente biopic diretto da Baz Luhrman, il cantante originario del Tennessee ha conosciuto una nuova fama, in particolare tra i più giovani. Il film ha avuto il merito di mostrare come Elvis è diventato un mito e ha fatto appassionare una generazione di fan alla sua musica e alla sua estetica.

Dopo il film le canzoni di Elvis sono tornate di tendenza sulle piattaforme e si è verificata una nuova “elvismania”. Ed è così che anche lo stile eclettico ed appariscente è ritornato in auge e si vedono sempre più capelli brillantinati.

Potremmo avere in casa dischi e cimeli di questo cantante che valgono oro e sono ricercatissimi

Chi ha assistito al film sa come i manager discografici di Presley siano stati i primi ad inventare il merchandising musicale. Oltre a vendere dischi hanno prodotto anche magliette e cappellini, ma anche pelouches e oggetti di uso quotidiano. E sono proprio questi oggetti sempre più richiesti nel mercato del vintage e del modernariato. Molti collezionisti ed appassionati cercano di acquisire questi oggetti, che in molti hanno in casa senza saperlo. È possibile che abbiamo in cantina o in soffitta qualche oggetto di valore lasciato in eredità dai nostri nonni. Se abbiamo dischi in vinile o merchandising d’epoca potremmo vendere questi oggetti ai collezionisti e realizzare guadagni interessanti. Consigliamo a tutti di verificare l’effettivo valore di mercato direttamente sui principali siti di compravendite online.

Approfondimento

In molti hanno in casa questa lampada ricercatissima dai collezionisti e che potrebbe valere tanti soldi