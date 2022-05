C’è chi si fa le foto in piazza mentre dà loro del cibo, c’è chi li ritrae in bianco e nero e c’è, infine, chi non li può vedere. I piccioni sono in grado di tirare fuori da ognuno di noi diversi sentimenti. Ma su una questione tutti sono d’accordo: nessuno li vuole in casa.

Non tanto dentro casa, perché hanno paura di entrare, quanto sui nostri balconi o terrazzi. Perché potrebbero danneggiare le nostre piantine e potrebbero lasciare i propri escrementi sui nostri panni stesi, nonché sui nostri balconi. Nelle sere d’estate nessuno vuole passare il giorno a pulire il terrazzo dagli escrementi di questi uccelli.

Motivo per cui è necessario trovare dei modi per allontanarli. Il più famoso di tutti è mettere dei nastrini luminosi che, con il riflesso della luce, andranno ad allontanare i piccioni. Altro metodo naturale è quello di spargere sul balcone una precisa spezia dall’odore forte che li tiene lontani. Oppure del sale grosso, che sembra anch’esso essere molto utile contro i piccioni.

Di metodi naturali ce ne sono veramente tantissimi. Ma molto spesso non sono sufficienti. Allora bisogna provare con qualche prodotto realizzato appositamente per questo. E questi li possiamo trovare in commercio.

Potremmo allontanare i piccioni dai nostri terrazzi e balconi spruzzando questo utilissimo liquido

Il prodotto di cui oggi parliamo si può trovare sia online sia nei negozi specializzati. Nello specifico si tratta del disabituante granulare contro i piccioni, di questo poi esistono vari brand.

Questo prodotto è in grado di allontanare, naturalmente, i piccioni dai nostri davanzali, dalle finestre, dai balconi, terrazzi, grondaie e sottotetti. In realtà non viene usato solo per i piccioni, ma è utile anche per i pipistrelli.

Il modo di funzionare si basa sullo stesso principio delle spezie. Infatti si tratta di creare un odore insopportabile per i piccioni che, percependolo, non si avvicineranno più alla zona poiché odorerà in modo sgradevole. Ma lo sarà solo per i volatili, perché rilascia invece una profumazione gradita per le persone.

Come dobbiamo usarlo

Il suo utilizzo è molto semplice e, in ogni caso, è sempre spiegato sul retro del prodotto. Il procedimento è quello di distribuire il prodotto uniformemente nelle aree dove si trovano gli uccelli, o comunque dove possiamo immaginare questi vadano.

Ricordiamoci di ripetere il trattamento ogni 8 o 10 giorni nelle zone dove non vogliamo i piccioni. Ma distribuiamolo nuovamente anche dopo eventuali piogge, poiché potrebbero portare via il prodotto. E quindi potremmo allontanare i piccioni dai nostri terrazzi e balconi cospargendoli con con questo formidabile liquido disabituante.

