Con il termine camminata veloce intendiamo, non la semplice passeggiata ma un andamento a passo svelto e sostenuto. È sicuramente uno degli sport preferiti, in quanto è alla portata di tutti e si può praticare a qualsiasi età. Ottimo per chi è in sovrappeso, e a differenza della corsa non si dovrebbero correre particolari rischi per la salute.

Camminare velocemente all’aria aperta è piacevole, divertente e semplice da eseguire.

Se praticato con costanza bruciando un determinato numero di calorie, la perdita di peso è quasi assicurata. Potrebbe sembrare impossibile ma si possono perdere 10 kg anche solo camminando senza sottoporsi a eccessivo stress fisico o a diete drastiche.

Ricordiamo che per dimagrire, oltre all’attività fisica bisogna aggiungere uno stile di vita salutare ed un’alimentazione sana, senza mangiare eccessivamente.

Il numero di calorie al minuto da bruciare dipendono dal peso del corpo e dalla velocità della camminata.

Potrebbe sembrare impossibile ma si possono perdere 10 kg con la camminata veloce e con alcune regole da seguire

Come iniziare

Chi non hai mai praticato questo sport potrebbe cominciare con tre volte a settimana, per una ventina di minuti.

Poi, aumentarne di volta in volta sia l’intensità che la frequenza riuscendo a raggiungere dai 60 ai 90 minuti al giorno, cinque volte a settimana.

C’è da considerare il fattore età. Ad esempio, un ragazzo di venti anni potrà aumentare il tempo della camminata di venti minuti a settimana, un trentenne di 15 minuti, una persona di 40 anni di 12 minuti e così via.

Se si perde 1/2 kg a settimana ci vorranno 20 settimane per raggiungere l’obiettivo dei 10 kg.

Potrebbe sembrare un tempo troppo lungo, in realtà questo è il modo più sicuro di perdere peso e di mantenerlo tale per molto tempo.

Consigli pratici

Se non riusciamo a perdere peso sarebbe dieale associare alla camminata veloce una dieta alimentare.

Molti non praticano questo tipo di attività fisica perché ritenuta noiosa, ma potrebbe risultare piacevole ascoltando della musica con le cuffie.

Inoltre, ricordiamo che la camminata veloce apporta al nostro fisico vari benefici tra cui il controllo del colesterolo, abbassa la pressione arteriosa, diminuisce il rischio di diabete e di malattie cardiache, riattiva la circolazione, riduce lo stress, previene la ritenzione idrica.