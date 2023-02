Cosa visitare vicino Roma? C’è borgo molto bello, ora un po’ più famoso dopo il Festival di Sanremo

I luoghi da visitare vicino la Capitale sono molti e non è sempre facile tenerne traccia. C’è una località di cui si è sentita parlare un po’ di più negli ultimi tempi ed è strettamente legato all’ultimo festival della canzone italiana. Ecco perché.

Tra le cose che si dicono di Roma è che si tratti di un museo a cielo aperto ed è una verità assoluta. Si può, però, aggiungere che anche le zone vicine hanno diversi luoghi da visitare. L’ideale è ampliarsi il proprio ventaglio di idee, provando quando possibile a realizzarle. Magari quando si cerca un luogo da visitare nel weekend vicino Roma o nel Lazio in generale.

C’è, ad esempio, una località che è diventata un po’ più famosa negli ultimi giorni. Non perché prima non lo fosse, ma semplicemente perché ha avuto una maggiore attenzione mediatica. Non resta che scoprire il perché.

Cosa visitare vicino Roma? Ecco un borgo vicino Viterbo

Ad una sessantina di chilometri da Roma c’è Ronciglione. Il motivo per il quale ha avuto una maggiore visibilità negli ultimi tempi è perché ha dato i natali a Marco Mengoni. Il vincitore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è originario proprio della città laziale.

Oltre ad essere il luogo di nascita di uno straordinario talento della musica italiana è, però, anche un luogo che merita di essere visitato. A caratteristiche particolari che spesso identificano molti dei borghi italiani, si aggiunge il suo incastrarsi in un contesto naturalistico spettacolare.

La bellezza delle testimonianze storiche attraverso l’architettura

Meno di 9.000 abitanti, si trova in altura sui Monti Cimini (poco più di 400 metri sul livello del mare). Il borgo si divide in “Borgo di sotto” e “Borgo di sopra”. Elementi distinti di un’anima unica che offre un’atmosfera medioevale regalata da tanti edifici e vicoletti che catapultano indietro di diversi secoli. Ronciglione si caratterizza anche per una parte rinascimentale e barocca, contraddistinta da palazzi di grande pregio.

Un borgo medievale, ma anche uno splendido contesto naturalistico

Poco più a Nord rispetto a Ronciglione si trova, inoltre, il lago di Vico. La sua riserva naturale rappresenta un’area di grande interesse naturalistico.

Sono questi piccoli accenni che aprono la strada alla voglia di scoprire un luogo che ha da tanti dettagli che conquistano i visitatori. Ognuno avrà modo di trovare un angolo o un punto che sarà in grado di conquistarlo. Ronciglione diventa, quindi, una delle soluzioni a cui ognuno deve pensare quando si chiede cosa visitare vicino Roma.

In fondo l’Italia resta un paese ricca di splendidi borghi e c’è solo da trovare il tempo di poterne visitarne quanti più possibile