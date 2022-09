Molti di noi, con l’inizio dell’anno lavorativo, stanno cercando di cambiare la propria routine. E, in particolar modo, sono diverse le persone che vogliono trasformare anche la propria situazione lavorativa. In questo caso, senza alcuna ombra di dubbio, potremmo rivolgerci ai concorsi pubblici. I bandi emanati da associazioni, Enti e Comuni, infatti, possono essere un ottimo modo per trovare un nuovo lavoro. Soprattutto, possono aiutarci a capire se c’è un lavoro adatto alle nostre capacità e alle nostre competenze.

A Villa Serena di Valdagno si apre la possibilità di assunzione per ben 12 infermieri

Come abbiamo sottolineato, quindi, sono diversi i concorsi che potrebbero fare al caso nostro. Basti pensare a quello indetto dalla Regione Lazio che darà la possibilità a quasi 600 persone di essere assunte.

Ancora, un altro che potrebbe essere interessante è quello indetto a Vicenza. Nella regione del Veneto, infatti, e più precisamente al CSS Villa Serena di Valdagno. Qui, infatti, potranno essere assunti ben 12 infermieri, tutti con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Ecco quali sono i requisiti per partecipare e quali mansioni avranno coloro che saranno assunti

Coloro che vorranno candidarsi, dovranno presentare una Laurea in Infermieristica, un titolo che sia equivalente o un Diploma universitario che sia dello stesso ambito. Inoltre, bisognerà essere iscritti all’albo professionale di riferimento. Un aspetto positivo per coloro che ancora non sono iscritti al bando è che potranno comunque inviare la domanda, ma dovranno concludere l’iscrizione prima di iniziare a lavorare.

Il ruolo porterà gli infermieri a dare assistenza ai pazienti, a presenziare ai diversi incontri, a gestire l’intervento infermieristico e a comprendere i bisogni della persona.

Posti fissi con contratti a tempo indeterminato in questa nota villa italiana

Per candidarsi, bisognerà scaricare il modulo dal bando ufficiale. Successivamente, bisognerà compilarlo, pagare la tassa di iscrizione e inviarlo alla sede ufficiale tramite PEC, raccomandata o all’Ufficio. Ci si potrà candidare entro e non oltre il mezzogiorno del 2 ottobre 2022.

Per arrivare preparati, sarà utile sapere che ci sarà un test preselettivo, uno scritto che si baserà su tutte le conoscenze nel campo infermieristico e uno orale. Durante l’ultima prova, potrebbe essere testata anche la conoscenza che i candidati possiedono della lingua inglese. Dunque, se dovessimo rientrare nei requisiti richiesti, potremmo cercare di capire se questo è il posto di lavoro che può fare per noi. Intanto, sarà già utile, senza alcuna ombra di dubbio, sapere che ci sono posti fissi con contratti a tempo indeterminato in questi ruoli.

