Se avete dato i vostri dati personali e il codice Iban possono prelevare soldi dal conto corrente bancario senza autorizzazione? In un precedente articolo abbiamo già avvertito i nostri lettori che “I soldi non sono più tuoi se lasciati sul conto corrente in Banca o Posta”. Cerchiamo adesso di capire se è necessario custodire il codice Iban o se, al contrario, non corriamo alcun rischio.

Può capire a chiunque di subire il furto del portafoglio o di perderlo con all’interno il codice che corrisponde al conto corrente di cui si è intestatari. In tal caso cosa succede? Possono prelevare soldi dal conto corrente con il codice Iban? Bisogna precipitarsi in filiale o contattare un operatore al numero verde per bloccare qualunque tentativo di accesso alla liquidità in deposito?

Possono prelevare soldi dal conto corrente con il codice Iban?

Stiano tranquilli tutti i titolari di conto corrente. È pur vero che si potrebbe verificare il fallimento dell’istituto bancario. È altrettanto vero che potrebbe darsi la necessità di un prelievo forzoso dai risparmi che i contribuenti hanno in giacenza sul conto. Così come è reale il rischio di un pignoramento della liquidità che il correntista ha in deposito presso un istituto di credito.

Ma è altrettanto vero che non ci si espone ad alcun pericolo quando si comunica a terzi il codice che rinvia alle proprie coordinate bancarie. Nessun rischio sussiste neanche nel caso in cui l’intestatario di conto dovesse smarrire il proprio codice Iban. Ciò perché si tratta di un codice di 27 caratteri che indicano la nazione, il numero di controllo, il CIN, l’ABI e il CAB.

Pur conoscendo i caratteri che compongono l’Iban neanche i più scaltri truffatori potrebbero accedere al conto ed effettuare prelievi. Il codice Iban è utile, oltre che per l’identificazione del conto corrente, per farsi accreditare la retribuzione mensile o la pensione. Serve inoltre per consentire a terzi di emettere bonifici a nostro favore e per la domiciliazione bancaria delle bollette.

Il che equivale a dire che con il solo Iban non è consentito il prelievo o il versamento di somme di denaro. Né tanto meno è possibile, per chi non è titolare del conto ma conosce il codice Iban, addebitare eventuali spese ed effettuare pagamenti.