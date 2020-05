Tra le migliaia di morti del coronavirus, il fumo ha purtroppo messo la sua parte di concausa! Bronchiti, ischemie, trombosi sono state causa di morte dalla percentuale maggiore nei fumatori. In Italia, secondo Lilt, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, ogni anno si consumano 72 miliardi di sigarette. Queste, oltre a portare morte e malattie, causano danni all’ambiente, con deforestazioni e inquinamenti vari. Attenzione al fumo della sigaretta che ogni anno miete migliaia di vittime, ma anche seri problemi ambientali.

I dati mondiali sempre più negativi

Preoccupanti i dati recentemente pubblicati dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fumo è la seconda causa di decessi al mondo, con 8 milioni di morti ogni anno. Cifre che aumenteranno sicuramente a causa delle complicanze respiratorie portate dal coronavirus. Purtroppo, a fare le spese delle sigarette, anche i fumatori passivi. Per primi i bambini, che perdono la vita in 600mila ogni anno, solo rimanendo a contatto con il fumo di mamma e papà. Cifre che devono far riflettere!

L’Italia come si colloca

In questo scenario non propriamente idilliaco, l’Italia perde ogni anno 700mila vite per il fumo. In pratica, una città di medie dimensioni, come Bologna o Genova. Senza contare la relazione diretta con tante malattie legate al fumo, che vanno a intaccare gli organi interni, compromettendo la salute di milioni di persone. Secondo Lilt, un fumatore incallito, morirebbe 14 anni prima di un non fumatore. Nel nostro paese sono quasi 12 milioni i fumatori, di cui il 60% donne, in notevole aumento negli ultimi anni. Il consumo medio è di 12 sigarette a testa al giorno. Attenzione al fumo della sigaretta che ogni anno miete migliaia di vittime, anche nel nostro paese!

I giovani nostrani e il fumo

I ragazzi italiani sono tra i primi in Europa ad avvicinarsi al fumo. Tra i 10 e i 13 anni, stando alle loro stesse dichiarazioni. Abbastanza sorprendente però la statistica che afferma come quasi il doppio delle ragazze si dichiari fumatrice abituale contro la saltuarietà dei ragazzi. La fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni dichiara di fumare più di 10 sigarette al giorno. Ci sono anche per fortuna parecchi ragazzi che stanno cercando di smettere e passano alle sigarette elettroniche. La quantità venduta ai giovani è infatti raddoppiata negli ultimi 3 anni, con una percentuale doppia tra i maschi. A conferma che il fenomeno nicotina è fortemente in aumento tra le nostre ragazze.

