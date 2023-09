L’estate è quasi alle spalle e si avvicina l’autunno e le famiglie già iniziano a preventivare costi ulteriori per la scuola, il riscaldamento ecc. Preoccupano le “indicazioni delle Banche centrali” circa possibili ulteriori rialzi dei tassi. Questo potrebbe portare a ulteriori aumenti di spese per le famiglie anche per i beni primari. Frattanto a livello globale la crescita economica non vede soste e questo è un buon segnale per i mercati e per chi ha soldi investiti. Tassi al rialzo in un contesto di crescita economica anche moderata nelle serie storiche ha sempre portato a rialzi dei prezzi azionari. Dopo il ribasso anche forte di agosto, ora si assiste a una possibile ripartenza al rialzo per i mercati azionari?

I segnali di lungo termine sono confortanti

La nostra analisi andrà a monitorare brevemente la tendenza di lungo e breve termine. Il mese di agosto si è chiuso con un segnale di continuazione rialzista, e questo lascia spazio a una probabile ripresa degli acquisti.

Nuovi ribassi in ottica plurimensile con chiusure prima giornaliere, poi settimanali e mensili, inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.511

Eurostoxx Future

4.187

Ftse Mib Future

27.645

S&P500

4.335.

Nel caso si formasse questo swing, gli obiettivi che potrebbero essere raggiunti entro l’ultimo setup annuale del 30 novembre sarebbero i seguenti:

Dax Future

13.194/11.900

Eurostoxx Future

3.612

Ftse Mib Future

25.200/23.800

S&P500

3.850/3.700.

Possibile ripartenza al rialzo per i mercati azionari? I livelli di breve termine

Alle ore 16:26 della seduta del 4 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.852

Eurostoxx Future

4.290

Ftse Mib Future

28.700

S&P500

4.507,50 (mercato chiuso).

Nuovi rialzi solo se le chiusure di seduta del 4 e poi del 5 settembre saranno superiori a:

Dax Future

16.032

Eurostoxx Future

4.327

Ftse Mib Future

29.010

S&P500

4.502.

Oggi è stata una seduta di contrattazione poco significativa per l’assenza dei mercati americani chiusi per la festività del Labor day. La chiusura di Wall Street ha fatto ridurre notevolmente i volumi di scambio. Le indicazioni che vengono dai listini americani sono positive. Infatti nei giorni scorsi è stato generato un segnale rialzista sul time frame giornaliero e settimanale.

I prezzi sono fermi sotto importanti resistenze e settimana prossima si potrebbe anche ripartire al rialzo. Tutto è ancora in gioco e domani potrebbe dare maggiori indicazioni.

Lettura consigliata

Conosci il ristorante di Javier Zanetti a Milano? Scopri quanto costa mangiare qui una cena: non crederai ai tuoi occhi!