Conosci il ristorante di Javier Zanetti a Milano? Scopri quanto costa mangiare qui una cena: non crederai ai tuoi occhi!

Accade spesso che volti noti dello spettacolo decidano di investire i propri soldi nel campo della ristorazione. Star nazionali e straniere come attori, cantanti e giocatori di calcio diversificano le loro entrate economiche in tanti modi diversi: ecco come ha fatto Zanetti.

Diego Abatantuono, Claudio Amendola e Gennaro Gattuso sono soltanto alcuni nomi famosi. Sulla stessa scia, oggi vogliamo svelarti che anche un altro celebre calciatore ha scelto di aprire un ristorante.

Stiamo parlando di Javier Zanetti, ex calciatore argentino e storico difensore della squadra dell’Inter.

L’Inter è la sua squadra dal 1995 e ha ricoperto il ruolo di capitano dal 2001 al 2014. Proprio in quell’anno, Zanetti decide di abbandonare la sua carriera da calciatore, ma senza mai lasciare del tutto il mondo del calcio. Infatti, ad oggi, Zanetti è un dirigente sportivo, nello specifico vicepresidente dell’Inter.

Ma non è tutto: Zanetti ha deciso di lanciarsi nel mondo imprenditoriale e di aprire un ristorante nella sua Milano. Con questo articolo ti spieghiamo di che cosa si tratta, dove si trova e quanto si spende per una cena nel suo locale.

Conosci il ristorante di Javier Zanetti a Milano? Un progetto che non tradisce le sue origini

Era agosto del 2019 quando Javier Zanetti ha aperto le porte del suo esclusivo ristorante. Si chiama El Patio Del Gaucho e si trova all’interno dell’hotel Sheraton Milano San Siro.

Si tratta di un ristorante argentino, collocato nel piano terra del noto hotel milanese a 4 stelle. Il ristorante, progettato dallo studio di architettura Chiara Caberlon, è un locale che vede sposarsi alla perfezione tradizione e stile contemporaneo. Il ristorante si affaccia su uno splendido e rigoglioso giardino terrazzato in cui è possibile mangiare durante la bella stagione.

All’interno, troverai un’atmosfera accogliente grazie all’accurata scelta dei materiali come legno, cuoio e ardesia.

Il ristorante è raggiungibile facilmente dal centro di Milano e si trova in Via Caldera n. 3. Una volta giunto qui, potrai lasciare l’automobile comodamente nel parcheggio dell’albergo.

Ma adesso scopriamo tutto sul menù.

Quanto si spende nel ristorante milanese di Zanetti? Svelati il menù e i prezzi

Conosci il ristorante di Javier Zanetti a Milano? Si tratta di un ristorante argentino e, come tale, il menù comprende molte specialità tipiche. L’Executive Chef Giuseppe Guccione, accompagnato dall’esperto di asado Alexander Huayanay Villarreal, propone un menù incentrato su carni e pesci pregiati.

Ad aprire la cena c’è l’aperitivo argentino, composto da una vasta gamma di piatti da condividere e cocktail.

Il piatto di spicco del menù è la asado cotta alla brace come da tradizione e accompagnata da deliziose salse come la chimichurri.

Un altro pezzo forte del menù è la grigliata mista per 2 persone, anche detta Parrillada el Patio del Gaucho.

Ma veniamo ai prezzi. Il menù fisso della domenica che comprende antipasto, piatto forte e dolce costa 50 euro a persona. Gli antipasti costano dai 10 ai 22 euro.

I piatti principali, di carne e di pesce, hanno prezzi che variano da un minimo di 22 euro a un massimo di 50 euro. Infine i dolci, possono costare dai 6 ai 20 euro. Se sei amante della carne, il ristorante di Javier Zanetti è senza dubbio un posto da provare.