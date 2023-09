Come andranno i mercati azionari da ora alla fine dell’anno? Il ribasso è finito e da ora si sale? O si scende? Chiediamolo ai Tarocchi

Non è raro che i protagonisti dell’alta finanza si affidino alla divinazione per prendere decisioni importanti, data l’instabilità dei mercati, l’esperienza può fare molto, ma la fortuna fa si che ci si possa trovare ricoperti d’oro.

Fino al mese di agosto i mercati azionari internazionali sono saliti da inizio anno con una percentuale a doppia cifra. Da quel momento in poi è iniziato un ribasso che inizia a preoccupare. Siamo giunti in un punto nodale: cosa accadrà da ora in poi?

Su questo sito, la prassi consolidata è quella di effettuare previsioni sui mercati finanziari attraverso equazioni ed algoritmi matematici. Nonostante ciò, l’incognita legata all’instabilità può dare del filo da torcere anche agli investitori più esperti. Perché, dunque, non chiedere ai Tarocchi come andranno i mercati azionari da ora alla fine dell’anno? In fondo, questo prezioso strumento divinatorio, può tornare utile nei frangenti più svariati della nostra vita. Può aiutare ad optare per un istituto bancario piuttosto che un altro, o scegliere un percorso di studi quando si manifestano troppe preferenze. Possono inoltre suggerire soluzioni riguardanti l’economia domestica, quale trattamento estetico prediligere, quale regalo fare al persona del cuore per accontentarla senza spendere troppo. Insomma, la quantità di domande che si può sottoporre agli arcani è davvero strabiliante (per chi ci crede e li consulta).

Come andranno i mercati azionari da ora alla fine dell’anno, secondo i Tarocchi

Secondo la prestigiosa rivista Forbes, le azioni europee potrebbero registrare un lieve rialzo, con una previsione di rendimento totale del 6,3% nel 2023 (ad oggi il rialzo da inizio anno è stato molto più forte!). I Tarocchi lo confermano, grazie alla presenza di un bellissimo Asso di Coppe in apertura e la presenza del Bagatto, che oltre ad essere sempre di buon auspicio per gli affari, è una carta che annuncia nuovi inizi. Questo rinnovamento sarà frutto di accordi e contratti vantaggiosi (2 di Coppe).

Il ribasso è finito e ora si sale, secondo i tarocchi?

“Certamente si”. La carta contro, in questa settenaria, è un 9 di Bastoni: occhio agli eccessi di prudenza. Se essere oculati è corretto, non bisogna farsi cogliere dallo scoraggiamento. Chi avrà il coraggio di fare investimenti azzardati e lungimiranti (Re di Bastoni, 3 di Bastoni, la Torre) assisterà a delle vere esplosioni, delle sorprese del destino che andranno a distruggere le certezze precedenti, portando con sé un progresso e una soddisfazione a lungo termine. (Carro e Temperanza).

È possibile che scendano ancora?

Se è vero che la Torre, in questa stesura settenaria, assume quasi il connotato di una vincita improvvisa, anche data la qualità delle carte che la circondano, è bene tenere sempre a mente il monito insito all’arcano. Altrimenti detta “Casa di Dio” o “Torre di Babele”, l’invito della Torre è sempre quello di non lasciarsi andare all’arroganza e alla presunzione, perché le conseguenze potrebbero essere nefaste. Dunque, se da un lato la stesa inneggia al coraggio e all’audacia, dall’altro ricordarsi di agire sempre con raziocinio, è buona norma. Coraggiosi si, ma mai avventati. Il rischio di cadere è ancora dietro l’angolo.