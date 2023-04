Possibile allarme di un infarto in corso, questi i sintomi da non sottovalutare: un intervento tempestivo ha salvato Claudio Amendola

I messaggi che invia il nostro corpo non vanno ignorati, spesso potrebbero essere spia di qualcosa che non va e potrebbe servire prontezza. È il caso della manifestazione di un infarto che richiede un immediato intervento medico. Riconoscere dolori e fastidi con cui si presenterebbe e non prenderli sotto gamba potrebbe fare la differenza sull’esito. A testimonianza di ciò tanti i casi, tra cui in particolare quello di un personaggio famoso, Claudio Amendola.

La vita dei Vip ci appare molto più spensierata e tranquilla della nostra. In realtà non è oro tutto ciò che luccica e anche loro hanno i propri problemi non differenti dai nostri. In particolare, per quanto concerne la salute, le varie patologie colpiscono tutti indistintamente. Basti pensare al particolare disturbo di Brad Pitt, che non gli consente di riconoscere le persone.

Anche le malattie cardiovascolari, molto diffuse nella popolazione, non risparmiano certo i Vip. Poco tempo fa l’attore Jerry Calà ha dovuto subire un intervento a causa di un infarto. Una situazione di cui è reduce anche un altro noto volto della TV, l’attore romano Claudio Amendola, che ne ha portato la testimonianza in una puntata di Verissimo.

Possibile allarme di un infarto in corso, attenzione a questi sintomi: la testimonianza di Claudio Amendola

Era il 2017 quando Claudio Amendola si rende conto di non sentirsi bene, infatti stava avendo un infarto potenzialmente rischioso. Fondamentale sarebbe stato l’intervento della moglie, Francesca Neri, da cui recentemente ha divorziato dopo 25 anni insieme. La donna, infatti, avrebbe capito che era necessario andare in ospedale. L’intervento dei medici avrebbe effettivamente ristabilito la situazione. Come consiglia anche l’Istituto Superiore di Sanità, dinanzi a qualunque segnale non bisognerebbe esitare nel chiamare l’ambulanza. Anche in caso di dubbi al riguardo sarebbe preferibile sbagliarsi e non rischiare di intervenire in ritardo. Infatti potrebbero subentrare rapidamente complicazioni, quali l’arresto cardiaco e altri danni al cuore che ne impediscono le funzioni. Nell’attesa, inoltre, il paziente dovrebbe evitare qualunque sforzo.

Claudio Amendola ha raccontato il malessere provato prima di arrivare in ospedale. Avrebbe avuto il respiro corto e avvertito dolori strani. Tra le spie dell’infarto vi sarebbero infatti una lunga serie di sintomi. Il più conosciuto sicuramente è la forte pressione al petto, talvolta in forma più leggera simile a quella di un’indigestione, e il dolore alle braccia. Generalmente il braccio sinistro, ma potrebbe riguardare anche il destro. Il dolore potrebbe estendersi anche ad altre parti, quali l’addome e perfino al collo, alla schiena e alla mandibola. Altresì, potrebbero manifestarsi nausea, sudorazione e capogiri, nonché tosse e un diffuso senso di ansia.

L’importanza di stili di vita sani

Dunque, sarebbero un possibile allarme di un infarto in corso i sintomi di cui abbiamo parlato che sarebbe bene conoscere per agire rapidamente. Come si suol dire, però, prevenire è meglio che curare, e vi sarebbero alcuni fattori che potrebbero predisporci maggiormente a tale rischhio.

Durante l’infarto del miocardio una parte del cuore non riceverebbe il flusso di sangue a causa di un’ostruzione, solitamente causata da un coagulo. Le cause che condurrebbero all’infarto sarebbero varie, connesse alla genetica e non solo. Generalmente si ricollegherebbero allo stile di vita, sul quale potremmo agire.

Fattori di rischio sarebbero il colesterolo, la pressione alta e il diabete. Le misure per prevenire l’infarto dunque consisterebbero nell’applicazione di abitudini sane. Le stesse che sarebbe necessario adottare anche dopo averlo subito. Lo stesso Claudio Amendola, infatti, dichiara di aver smesso di fumare e invita gli altri a farlo. Il fumo infatti danneggerebbe le arterie coronariche e potrebbe causarne l’occlusione. L’attore inoltre ha anche perso 12 kg, il sovrappeso infatti spesso si collegherebbe a ipercolesterolemia, ipertensione e ad alte concentrazioni di glucosio nel sangue. Tutti valori che potrebbero incidere, insomma.

Per perdere kg bisognerebbe farsi consigliare da un nutrizionista un’alimentazione equilibrata e muoversi, così come ha fatto Christina Aguilera. Bisognerebbe anche evitare alcolici e sostanze stupefacenti, ambedue danneggerebbero le arterie. D’altronde la nostra vita è preziosa e dovremmo apprezzarla e averne cura, è questo il grande insegnamento che Claudio Amendola ha appreso dopo l’infarto e che vuole trasmettere.