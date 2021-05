Ammorbidire la pelle dopo il sole è fondamentale per un viso disteso, idratato e morbido. Queste qualità sono prerogativa di un’abbronzatura di lunga durata, compatta e dorata. Sveliamo ai Lettori di ProiezionidiBorsa come possiamo realizzare a casa una miscela doposole utilizzando questo frutto rosso di stagione per garantirci una pelle del viso morbida e mani lisce come seta.

L’ingrediente principale

Non lo avremmo mai immaginato, ma parliamo del pomodoro. Ricco di acqua, contiene anche discreti quantitativi di vitamine del gruppo B e vitamina D.

Presenta anche alcuni minerali come ferro, zinco, selenio e fosforo. Ha quindi anche proprietà remineralizzanti. E abbiamo scoperto essere utile anche per la cosmesi delle mani.

Il doposole fai-da-te

Passiamo alla pratica per capire come possiamo realizzare a casa una miscela doposole utilizzando questo frutto rosso di stagione per garantirci una pelle del viso morbida e mani lisce come seta.

Prendiamo un pomodoro da centrifugare per ottenere il succo. Uniamo dell’olio extravergine d’oliva e misceliamo per bene.

Applichiamo il composto con un batuffolo di cotone sul viso e lasciamo agire per circa 10 minuti. Risciacquiamo con acqua fresca e in abbondanza.

Il risultato

Avremo subito una pelle morbidissima al tatto. Soprattutto dopo una lunga esposizione al sole, il nostro viso, grazie a questo rimedio naturale, ritroverà la sua naturale elasticità e un’idratazione profonda.

Tra l’altro, l’aggiunta di olio d’oliva servirà a prolungare l’abbronzatura.

Per le mani

Lo stesso composto può essere usato anche sulle mani che spesso incorrono in problemi di secchezza cutanea.

Sempre sulle mani possiamo anche utilizzare solo metà pomodoro e strofinarlo sulla pelle una volta a settimana.

Palmo e dita risulteranno lisce come seta per mani morbidissime al tatto.

In chiusura possiamo affermare che i pomodori non sono solo buoni da mangiare ma si prestano anche ad usi diversi per le loro diverse proprietà benefiche.