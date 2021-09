Mettere a dimora nuove piante a settembre può sembrare un controsenso perché solitamente con l’arrivo dell’autunno molte piante iniziano a perdere fiori e foglie. Il cambiamento di clima e l’arrivo progressivo di temperature sempre più fresche non è alleato di molta della vegetazione e delle inflorescenze tipiche dell’estate. Di contro però ci sono delle specie e degli arbusti che gradiscono proprio temperature autunnali e sono pronte a fronteggiare con vigore il rigido inverno.

Possiamo piantare a settembre queste due piante dai colori sgargianti che ci mettono buon umore

Per scacciare la malinconia che con l’accorciarsi delle giornate può sorprenderci, può essere gratificante occuparci del giardino. Mettere a dimora nuove piante e seguirne la crescita a nuova vita. Tra gli altri nel periodo settembrino sono indicatissimi l’heuchera e l’albero di katsura. I nomi non ci devono impressionare perché si tratta di due piante molto diffuse e coltivate nei giardini soprattutto perché non richiedono particolare impegno.

L’heuchera

Per animarci di entusiasmo pensiamo al risultato finale. Le foglie dell’heuchera assumono colori vivacissimi. Infatti, in base alla specie specifica che scegliamo, i colori vanno dal giallo limone fino al viola o porpora. Una peculiarità è anche la venatura delle foglie che è molto evidente e arricchisce il colore stesso della chioma. Un bel modo per dare tono ai nostri spazi in terreno antistanti l’abitazione. Questa pianta è facile da coltivare e il periodo ideale è l’inizio dell’autunno. Non si tratta di una tipologia legnosa ma di una pianta erbacea, tappezzante che raggiunge massimo 25-30 centimetri di altezza. Sopportano alla grande il freddo e di contro mal tollerano le alte temperature, infatti, conviene posizionarle in zone di penombra. A fine primavera tra le foglie spiccano fusti leggeri che possono raggiungere l’altezza di mezzo metro e portano fiori rosa, bianchi, rossi o gialli.

Katsura

Possiamo piantare a settembre queste due piante dai colori sgargianti che ci mettono buon umore e l’albero di katsura davvero è da considerarsi ornamentale. Ci sono diverse varietà ma in questa sede consideriamo quella più indicata per giardini che è Cercidiphyllum magnificum, originario del Giappone.

Peculiarità di questa pianta

La singolarità di questa pianta sta nel fatto che durante l’autunno le foglie cambiano colore passando dal verde al giallo, rosso e rosa. Consideriamo che può divenire molto grande fino a raggiungere un’altezza di 8-10 metri, quindi regoliamoci in base allo spazio a disposizione. Le foglie tonde sono peculiari per il delicatissimo profumo di miele che si percepisce a distanza ravvicinata. Il katsura e la pianta di heuchera sono due alternative possibili che a seconda dello spazio di cui disponiamo possono allietare e dare tono al nostro giardino per ripartire cominciando in autunno.