Per godere del nostro giardino tutta l’estate ed evitare di viverlo solo per la manutenzione e la pulizia, occorrono zone d’ombra. Utili per noi ma anche per alcuni tipi di piante che per almeno parte della giornata, trarrebbero maggiore beneficio dalla frescura.

Possiamo ovviare con qualche ombrellone, certo. In questa sede, però, vogliamo considerare soprattutto soluzioni differenti per capire come creare angoli d’ombra in giardino senza spendere troppo per mettere al riparo alcune piante e godere di momenti di frescura.

L’uso di alberi

Creare ombra con gli alberi significa investire in frescura. Perché le foglie non solo fanno da schermo al sole ma con la traspirazione alleviano la portata del caldo.

Rappresenta indubbiamente una delle soluzioni più salubri, green ed economica. Inoltre, tra i rami e le foglie, è garantito il passaggio di aria, che serve a stemperare la cappa della calura estiva.

Quali arbusti considerare

Le piante più adatte a creare ombra sono le cosiddette latifoglie caducifoglie. Cioè piante che hanno foglia larga e che tendono a perdere il fogliame nelle stagioni fredde. Questo in generale.

Dobbiamo sempre considerare, però, quanto spazio abbiamo e quale sarà la portata futura dell’arbusto.

Gli alberi a crescita rapida per spazi modesti

Per spazi di medie dimensioni e a clima temperato Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo fatto delle ricerche consultando siti e consigli dei vivaisti e ci sentiamo di suggerire alcuni alberi utili allo scopo.

Tra gli altri l’acacia o la mimosa. Per un ambiente prossimo al centro urbano, va bene anche l’acero riccio che tollera molto bene l’inquinamento.

Poi c’è il tiglio che garantisce oltre all’ombra un gradevolissimo profumo anche in caso di periodi di siccità e caldo intenso.

C’è poi la liquidambar che è a crescita rapida e perde le foglie in inverno. Suggeriamo anche la betulla che raggiunge al massimo i 6-8 metri di altezza e resiste molto alla siccità e al freddo intenso dell’inverno. Raggiunge massimo 5-6 metri e può essere piantata anche a ridosso dell’abitazione perché ha radici che non creano danni alle fondamenta.

Ecco, quindi, come creare angoli d’ombra in giardino senza spendere troppo per mettere al riparo alcune piante e godere di momenti di frescura.