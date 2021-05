Il televisore fa davvero parte della nostra quotidianità in modo evidente. Grazie a questo elettrodomestico, possiamo consultare le ultime notizie del mondo tramite i telegiornali. Oppure, possiamo trascorrere una piacevole serata davanti a un meraviglioso film. O ancora, possiamo far divertire i nostri figli con qualche cartone animato. Ma tutto questo è possibile solo se evitiamo un errore che è davvero comunissimo e che danneggia l’apparecchio in modo irrimediabile. Infatti, possiamo anche dire addio al nostro televisore in brevissimo tempo se commettiamo questo sbaglio che tutti fanno senza rendersene conto.

La TV non dovrebbe mai stare in uno spazio troppo stretto e il motivo è davvero molto semplice

Nella maggior parte delle case, ormai, sono entrati a gamba tesa i modelli di mobili minimal e stretti. Si tratta di armadietti, cassetti e librerie che hanno degli spazi ridotti. Questo perché la moda sta seguendo un tipo di linea molto specifica. Ma, al tempo stesso, questi spazi ristretti potrebbero essere un problema per la nostra TV. Infatti, quando la riponiamo in un mobile del genere, tendiamo a nascondere i fili e i cavi, così da far apparire tutto perfetto e ordinato. Ma lo sbaglio sta proprio qui.

Ecco perché questo è un errore che potrebbe mettere seriamente a repentaglio la nostra TV

L’idea di nascondere cavi e fili dietro il televisore e di metterli tutti vicini, deriva semplicemente da una volontà di ordine. Il problema, però, è che quando questo apparecchio è in funzione genera calore. E, mettendo la televisione in uno spazio così ridotto, non permetterà al calore di dissipare. Inoltre, avendo cavi e fili così attaccati, il surriscaldamento sarà assicurato, portando il nostro apparecchio a durare molto meno tempo del previsto. Possiamo anche dire addio al nostro televisore in brevissimo tempo se commettiamo questo sbaglio che tutti fanno senza rendersene conto. Perciò, cerchiamo di dare alla nostra TV lo spazio di cui necessita!

Approfondimento

Attenzione a questo errore che praticamente tutti commettono e che danneggia in modo irrimediabile il televisore