Molto spesso mangiamo degli alimenti senza nemmeno essere informati sulla loro provenienza. Allo stesso modo a volte ne ignoriamo la loro stagionalità e anche la loro storia. Oggi rimediamo parlando di uno degli alimenti più comuni sulle tavole di tutti noi. Infatti spieghiamo perché portare in tavola questo dolce frutto di stagione è una garanzia per attrarre fortuna e prosperità e allontanare la negatività. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La nespola in Europa

Le nespole sono famose perché sono comunemente chiamate “il frutto della pazienza”. Questo perché si staccano dall’albero molto tempo prima di essere consumate. In questa variabile finestra di tempo vengono conservate in un luogo asciutto e buio.

Quello che però non tutti sanno è che sono un vero e proprio anti-sfiga. Già dai tempi degli antichi Romani, infatti, i nespoli erano coltivati vicino alle abitazioni private per scongiurare gli influssi negativi. Nonché per allontanare le streghe. Il motivo dietro a questa credenza è di origine contadina: in campagna si poteva predire l’esito di un raccolto guardando proprio quest’albero.

La variante giapponese

In questa stagione si può trovare un esemplare molto particolare, ovvero la nespola del Giappone. La sua particolarità è la maturazione molto veloce che solitamente avviene nel mese di maggio, momento in cui la nespola comune non è generalmente disponibile in quanto frutto invernale. Questa versione estera ha quasi soppiantato quella europea per popolarità tant’è che se pensiamo alle nespole ci vengono in mente quelle di questo periodo.

Oggi abbiamo illustrato come portare in tavola questo dolce frutto di stagione è una garanzia per attrarre fortuna e prosperità e allontanare la negatività. Se si è interessati a scoprire altri metodi per attrarre la buona sorte, basta dare un’occhiata alle nostre rubriche dedicate. Ecco qui un articolo sui cristalli: “La magica pietra che allontana le energie negative e che porta gioia e prosperità in casa”.