Molti di noi per superstizione si affidano a dei rimedi naturali per purificare i propri spazi. Una delle pratiche più comuni, infatti, consiste nello spargere il sale grosso negli angoli della casa. Se però si sta affrontando un periodo difficile, o particolarmente stressante, diamo un piccolo consiglio di cristalloterapia. Oggi, infatti, illustriamo la magica pietra che allontana le energie negative e che porta gioia e prosperità in casa.

Le mirabolanti proprietà dell’ametista

Stiamo parlando dell’ametista, pietra conosciuta per le sue proprietà calmanti. Si dice che allevi il mal di testa e allontani i cattivi pensieri. E di conseguenza le energie negative. Aiuta, infatti, a scacciare le preoccupazioni e accelera la ripresa nel momento in cui si sta attraversando una perdita, come una separazione o un lutto.

La sua proprietà peculiare, infatti, è quella di far vedere le situazioni in maniera oggettiva e indolore. Per utilizzarla al meglio è necessario ricaricarla di notte, posizionandola sotto i raggi della luna.

Attenzione alle truffe

L’ametista è una gemma molto comune e non particolarmente costosa. Alcuni dicono che se si frantuma è perché ha assorbito la sfortuna che invece doveva ricadere su di noi. Per questo motivo parecchi malintenzionati vendono al suo posto un sostituto composto di vetro colorato.

Uno dei metodi più efficaci per verificarne la veridicità è constatare la fragilità del materiale. Naturalmente l’originale risulta molto più resistente di quello contraffatto. Inoltre, sul lungo periodo, se è continuamente esposta alla luce solare, tende a perdere il suo consueto colore violetto e ad assumerne uno più aranciato.

Oggi abbiamo visto qual è la magica pietra che allontana le energie negative e che porta gioia e prosperità in casa. Se si è interessati a scoprire altri modi interessanti per attrarre la buona sorte, basta dare un’occhiata alle nostre rubriche. Ecco qui un articolo dedicato ai petali di rosa: “Attrarre denaro e fortuna economica con i petali di questo fiore splendido quanto comune”.