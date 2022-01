Il nostro orto anche in inverno è sempre messo a dura prova da malattie fungine e nuovi parassiti come il coleottero del Colorado. Per gli appassionati giardinieri che siano amatori o professionisti, la più temuta è, però, la peronospora. Questa malattia fungina si manifesta con macchie di muffa. Fra le piante orticole predilette dalla peronospora troviamo tutti i tipi di cavoli, cavolfiori o cavoletti di Bruxelles, cavolo cappuccio, le patate. Inoltre anche gli ortaggi a foglia come la lattuga o la cicoria possono essere preda di questa brutta muffa infestante.

Quando inizia ad infestare una pianta, se non viene curata per tempo, potrebbe attecchire velocemente su tutte le altre piante dell’orto. Inoltre questo fungo può attaccare anche le piante ornamentali come ad esempio le rose. In commercio si trovano molti prodotti chimici per combattere la peronospora ma in questo articolo vi proporremo un’alternativa naturale ma altrettanto efficace. Andiamo quindi a vedere la preparazione di questo rimedio naturale fai da te contro la peronospora.

Pomodori, melanzane, lattuga e patate non saranno più colpite dalla muffa della peronospora grazie a questo rimedio naturale per l’orto

La ricetta per preparare questo composto repellente è assolutamente naturale ed innocua perché non contiene neppure rame. Fra i preparati pronti per combattere questa malattia fungina, troviamo la presenza di rame che potrebbe avere effetti deleteri sul terreno, se utilizzato in quantità. Vediamo quindi la ricetta per preparare il nostro antifungino naturale.

Procedimento:

1 l di latte d’argilla;

Sapone nero;

20 gocce di olio essenziale di origano biologico.

Il latte d’argilla è l’ingrediente che ci occorre per veicolare il vero agente repellente che è l’olio essenziale di origano. Permetterà inoltre, una buona aderenza alle foglie e al fusto della pianta in modo che il composto non scivoli via. Si prepara veramente in un batter d’occhio. Basterà sciogliere un cucchiaino di argilla in polvere superfine, sia bianca che verde, in un litro di acqua distillata o piovana. Mescoliamo bene assicurandoci che sia ben sciolta.

A questo punto prepariamo in un contenitore le 20 gocce di olio essenziale di origano da sciogliere in mezzo cucchiaino di sapone nero. Il sapone nero è un sapone vegetale e si trova in formato saponetta, liquido o cremoso in vasetto. Lo si trova in erboristeria o in negozi bio ben forniti oppure online. Noi useremo quello liquido o quello in vasetto. Molti come alternativa al sapone nero usano una goccia di detersivo per piatti ma questo è a discrezione di chi prepara il composto.

Una volta sciolto l’olio essenziale nel sapone aggiungeremo un bicchiere di acqua piovana o distillata. Mescoliamo con un frullino o uno sbattitore elettrico. Ora è il momento di aggiungere il latte d’argilla. Mescoliamo nuovamente con energia e versiamo il composto in uno spruzzino per piante.

Come usare il rimedio anti-peronospora?

Questo è un composto curativo, quindi, va spruzzato alla prima manifestazione della malattia. Appena, quindi, ci accorgiamo delle brutte macchioline di muffa. Ciò non toglie che potremmo utilizzarlo anche a scopo preventivo. Il momento migliore per il trattamento è la mattina all’alba o comunque non quando batte il sole.

Pomodori, melanzane, lattuga e patate non saranno più colpite dalla muffa della peronospora grazie a questo rimedio naturale per l’orto. Avremo così sempre ortaggi sani.

Approfondimento

Sono 3 i modi per usare l’olio di oliva come antiparassitario contro la muffa e per eliminare gli insetti molesti delle piante