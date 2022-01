Vagonate di soldi e fortuna per Capricorno, Scorpione e Toro ma attenzione a fare coppia con questi segni zodiacali incompatibili in amore 

L’oroscopo 2022 non si è fatto attendere più di tanto quest’anno e ha già rivelato i retroscena più o meno fortunati di alcuni segni dello zodiaco.

Le star di questo nuovo anno sembrerebbero essere proprio Capricorno, Scorpione e Toro, che attraverseranno questi 12 mesi su un vero e proprio red carpet.

Gli amici del Capricorno dovrebbero volare alto, soprattutto nella prima metà dell’anno, accumulando così tanta fortuna da vivere poi di rendita i restanti mesi.

Per i nati sotto lo Scorpione, invece, si preannuncerebbero strade spianate da Giove, Marte e Venere totalmente in favore.

Infine, per tutti quelli che sono del Toro sarebbe proprio Urano, pianeta amico, a influenzare positivamente le sorti da gennaio al prossimo dicembre.

Questa sfortuna sfacciata, quindi, potrebbe investire ogni campo della vita come, lavoro, salute e amore.

In questa sfera, però, chi sta progettando di costruire una nuova relazione dovrebbe stare alla larga da alcuni segni per scongiurare cuori infranti.

Cupido, quindi, sembrerebbe ben disposto nei confronti di Capricorno, Scorpione e Toro.

Esisterebbero, però, dei segni zodiacali che non potrebbero fare coppia con questi per vivere il tanto atteso “happy ending” amoroso.

Partiamo dal primo del trio più fortunato del 2022 e cioè dal Capricorno.

Questo segno generalmente è conosciuto per avere pazienza da vendere e un autocontrollo sconfinato. Inoltre, sarebbe riflessivo per natura, un partner responsabile e affidabile.

Tuttavia, a questo temperamento in grado di offrire sicurezza mancherebbe il guizzo del romanticismo e della passione. In sostanza, una valanga di cuoricini e parole romantiche che tarderebbero ad arrivare in un segno tremendamente riservato e chiuso.

Queste caratteristiche sarebbero proprio quelle che renderebbero il Capricorno incompatibile con il capolista dello zodiaco, l’Ariete.

Questo segno di fuoco, infatti, sarebbe dominato dall’impulsività, dall’impazienza e da una voglia di fare quasi frenetica. Inoltre, al contrario del Capricorno, a lui non mancherebbero la capacità di farsi travolgere dalla passione e la facilità nel dimostrare i propri sentimenti.

Lo Scorpione

È l’ottavo segno zodiacale ma sarebbe primo per personalità definita misteriosa, affascinante, seduttiva.

Lo Scorpione, però, oltre che carismatico, perspicace e tenace sarebbe anche dotato di una passione smisurata, mista ad un cuore profondamente romantico e dolce.

Per questo, non andrebbe d’accordo in amore con i nati sotto il segno dell’Acquario. Questo segno d’aria, infatti, sarebbe quello che molto più di altri vivrebbe di libertà e indipendenza.

Così mal sopporterebbe il corteggiamento e il confronto con uno Scorpione, geloso e possessiv,o che potrebbe schiacciarlo e opprimerlo.

Il Toro

Concludiamo con un segno che sarebbe particolarmente tranquillo, calmo e ponderato e cioè il Toro.

Il suo cuore sarebbe ricco di pazienza, riservato e moderato, capace di un amore profondo ma pacato.

Tutto l’opposto del Leone, che spiccherebbe per vitalità, entusiasmo e passione. Un segno così espansivo ed estroverso che sarebbe in grado di mettere a dura prova il Toro regalandogli attimi di forte pressione.

