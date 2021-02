Non tutti hanno un servizio di piatti completo da usare. Per esempio, i giovani che stanno mettendo su casa difficilmente lo avranno. Oppure il servizio lo avevamo, ma uno dei piatti si è rotto o sbeccato. In sostanza, può capitare di ritrovarsi senza abbastanza piatti tutti uguali per apparecchiare.

Questa evenienza non è in realtà un problema. E non lo è neanche se dobbiamo apparecchiare in vista di una cena importante. Da qualche anno, infatti, va di moda apparecchiare con piatti spaiati. Per farlo senza rischiare l’effetto caos si possono seguire i consigli di oggi del Team di ProiezionidiBorsa. Basta mettere in pratica pochi trucchi per apparecchiare la tavola in modo carino con piatti spaiati.

Piatti spaiati sì, ma non troppo

Il rischio dell’apparecchiare con piatti spaiati è avere una tavola troppo disordinata. Per evitarlo possiamo fare in questo modo. Cerchiamo di apparecchiare utilizzando piatti di al massimo 3 colori diversi. Inoltre, sarebbe meglio che questi colori stessero bene l’uno vicino all’altro e che non stonassero.

Se vogliamo possiamo anche inserire dei piatti decorati a fantasia. Il modo migliore per farlo è abbinandoli ad altri piatti di colore neutro o pastello. Accostare piatti fantasia ad altri con un colore troppo forte stonerebbe e renderebbe la tavola caotica.

Toni neutri ed organizzazione

Per rendere la tavola armonica è necessaria molta organizzazione. Se mischiamo 2 o 3 servizi diversi giochiamo con attenzione con gli accostamenti. Cerchiamo di capire quali colori stanno bene insieme e accoppiamoli. Quindi posizioniamo i piatti in tavola con fantasia. Per esempio, non mettiamo gli stessi piatti per due posti vicini, ma separiamoli con un servizio di colore diverso.

Avere una base neutra è uno dei pochi trucchi per apparecchiare la tavola in modo carino con piatti spaiati. In questi casi usare una tovaglia bianca o color lino è un must. Avere una base del genere ci permetterà di giocare con i colori dei piatti senza avere l’effetto Carnevale. Per avere una tavola ancora più ordinata, usiamo dei tovaglioli abbinati alla tovaglia e dei bicchieri semplici e trasparenti. Seguendo questi semplici trucchi non sbaglieremo mai!