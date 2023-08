È tra le piccole città più belle d’Europa secondo una rivista americana ma pochi sanno quanto costa una vacanza

La rivista statunitense Forbes ha stilato una classifica delle più belle città europee di dimensioni ridotte. Anche un delizioso centro italiano è presente e vanta un suggestivo lago balneabile. Vediamo di quale si tratta, cosa vedere e quanto si spende.

Non sempre grande significa migliore. Sebbene i capoluoghi siano un invito per gli appassionati di arte e cultura, anche le piccole realtà sanno farsi valere. Forbes, la celebre rivista economica d’oltre oceano, ha voluto stilare un elenco dei borghi più attraenti d’Europa. Nella lista ci sono realtà di tutto rispetto, che tra storia e natura potrebbero offrire un’esperienza indimenticabile. Tra queste c’è una perla italiana che molti conosceranno bene. Si trova nel Lazio, a circa due ore d’auto da Roma, e vanta un panorama storico e naturale invidiabile.

È tra le piccole città più belle d’Europa ed ecco cosa vedere

La città di cui stiamo parlando è Bolsena. Si trova in provincia di Viterbo e molti la visitano per ragioni religiose e culturali. È il luogo del Miracolo Eucaristico e ancora oggi un ritrovo per i pellegrini. Una delle tappe principali è la Collegiata di Santa Cristina, magnifico esempio di stile romanico. Penetrando per le vie del borgo antico svetta anche il Castello Monaldeschi della Cervara, eretto tra il XIII e il XIV secolo. Al suo interno vi è un museo che racchiude opere e documenti archeologici risalenti all’età romana.

Bolsena è tra le piccole città più belle d’Europa anche grazie all’omonimo lago, che attrae turisti da ogni dove. Le sue acque sono balneabili e toccano spiagge di sabbia libere o attrezzate. Grazie ai fondali bassi, ci si può tranquillamente concedere un bagno rilassante. Gli sportivi, invece, potranno praticare sport come pesca, vela e nuoto.

Vediamo i prezzi per alcuni servizi

Hai intenzione di pianificare una visita a Bolsena? Prima di tutto potresti informarti sui prezzi. Se vuoi sfruttare le comodità di un hotel, ci sono tre stelle che offrono soggiorno tra 60 e 70 euro a notte. Per concedersi il lusso di un quattro stelle, invece, si potrebbero spendere anche 130 euro a testa. Chi preferisce l’autonomia e vorrebbe affittare un appartamento, i costi medi sarebbero attorno agli 8,34 euro al mq.

Più alta è la spesa per l’acquisto di un immobile, che per lo scorso luglio si stimerebbe sui 1.236 euro al mq. Interessante è poi il tour dell’isola bisentina, situata nel territorio comunale di Capodimonte. Il costo del biglietto può variare e non include il trasporto in battello. Gli adulti pagano 24 euro, mentre i ragazzi dai 6 ai 15 anni 18 euro. La tariffa è gratis, invece, per i bambini fino a 6 anni.