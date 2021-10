A volte perdiamo molto tempo alla ricerca del rimedio giusto per il problema che ci affligge o dell’attrezzo miracoloso che lo risolva al posto nostro.

La maggior parte delle volte il rischio è quello di spendere soldi sull’onda di una pubblicità o di una recensione particolarmente convincente.

In questi casi è importante non farsi sedurre da offerte apparentemente ghiotte ma utili solo ad arricchire gli altri.

A volte, infatti, la soluzione a molti problemi pratici di tutti i giorni è proprio sotto al nostro naso.

Ne abbiamo visto un esempio con questi 4 trucchi incredibili ed economici per ottenere un bucato morbido come non mai.

Ecco un oggetto che tutti possediamo senza sapere che ha almeno 15 geniali usi alternativi

Basta dare un’occhiata in casa, abbiamo tantissimi arnesi di cui a volte non sappiamo cosa farcene ma che potenzialmente potrebbero risolvere diverse scocciature.

Inoltre, conoscere gli usi alternativi di oggetti e attrezzi casalinghi, può dare una mano anche alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e ad evitare sprechi inutili.

Tra questi preziosi alleati c’è un insospettabile “tuttofare”.

Ecco un oggetto che tutti possediamo senza sapere che ha almeno 15 geniali usi alternativi: lo spazzolino da denti.

Sembra incredibile, ma un articolo così comune può davvero rivelarsi utilissimo in diversi ambiti.

Considerando che dovremmo cambiarlo almeno ogni 2/3 mesi, possiamo farne addirittura una piccola collezione e dedicarne ognuno a una particolare funzione.

C’è da restare stupefatti per gli usi che ne possiamo fare; noi ne abbiamo individuati 15, vediamo quali.

15 diversi usi per un solo oggetto

Pulire la tastiera del computer; pulire le fughe delle piastrelle e i battiscopa; togliere piccole macchie dal muro; ravvivare le giacche scamosciate; esfoliare delicatamente viso e labbra; pulire a fondo sanitari e rubinetti; pulire la bigiotteria; eliminare piccole macchie dell’ultimo minuto dai vestiti; pulire e lucidare le foglie delle nostre amate piante; pulizia di filtri vari; pulizia dei fornelli; pulire molluschi e altri alimenti che vanno liberati da pellicine e parti non commestibili; lucidare scarpe e pulire le suole; pulire le lame dei frullatori; attrezzo per la toeletta dei nostri amici a 4 zampe.

Basta fermarsi un attimo a pensare per trovare ancora tanti altri modi per rendere utile un banale spazzolino pronto da buttare.

Un piccolo “genio” della casa che può davvero risolverci diversi problemi.

Approfondimento

Mai buttare la birra avanzata o scaduta perché ha questi 5 straordinari usi alternativi