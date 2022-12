Pochi sanno se siano più protetti dai virus i cellulari Android o gli iPhone

Nel Mondo la stragrande maggioranza degli smartphone utilizza o il sistema Android o quello iOS di Apple. Ma quale dei due è più protetto dagli attacchi di virus e malware? Scopriamolo insieme.

Quando si acquista un cellulare o un computer non sempre si pensa al pericolo dei vari virus in circolo su Internet. Si pensa piuttosto alle caratteristiche qualitative e fisiche. Molti scelgono il cellulare in base alla qualità dello schermo e alla capacità di scattare buone foto e girare video di alta qualità.

Il cellulare, da telefono a strumento multitasking

Lo schermo è certamente importante perché è dalla qualità dello schermo che si apprezza meglio una foto, un video e tutto ciò che si può fare sul cellulare. Oggi vi sono schermi oled, che riescono a trasmettere un’esperienza visiva di grande qualità. Tuttavia riguardo alla sicurezza informatica, pochi sanno se siano più protetti dai virus i dispositivi Android o quelli che utilizzano il sistema iOS.

Anche il comparto fotografia e video diventano sempre più importanti in uno smartphone. Oggi non si cerca tanto di acquistare una macchina fotografica, quanto piuttosto si preferisce un cellulare che faccia buone foto e video. Una vera rivoluzione, visto che gli smartphone sono nati soprattutto come telefoni portatili.

Invece si stanno trasformando sempre più in apparecchi fatti per comunicare attraverso i social come Facebook, Instagram, WhatsApp e Tik Tok. Ma anche per scattare foto e video, oltre a vedere film in alta qualità.

Pochi sanno se siano più protetti dai virus i cellulari a tecnologia Android o Apple

Proprio questa capacità multitasking li ha resi degli strumenti versatili. Per acquistare prodotti on line, non c’è più bisogno del computer, ma si può fare il tutto attraverso un cellulare. Si possono svolgere anche operazioni bancarie anche se, per comodità di lettura, si fanno ancora sul computer. Per questi motivi smartphone e computer sono diventati il bersaglio di virus e attacchi hacker.

Nel Mondo la stragrande maggioranza dei cellulari appartengono a due categorie. Quelli che utilizzano la tecnologia Android o quelli che funzionano con iOS. Molti si chiedono quale dei due sono quelli più protetti dai virus.

Gli hacker che cercano di infiltrarsi nei telefoni lo fanno per rubare i dati personali, quelli delle carte di credito, capire la posizione del cellulare. In questo i cellulari iPhone risultano più protetti. Il motivo è che non ci sono in giro molti virus progettati per attaccare gli iPhone. Per evitarli basterebbe eseguire sempre l’aggiornamento rilasciato dalla casa madre ogni volta che è disponibile.

Attenzione a togliere la protezione

Inoltre bisogna evitare di togliere la protezione (jailbreak) di fabbrica su alcuni accessi vietati, proprio per impedire agli hacker di intrufolarsi nel telefono. I pochi virus per entrare in un iPhone sono proprio progettati per entrare attraverso il jailbreak, che elimina alcune protezioni al telefono.

Un altro motivo per cui gli iPhone sono meno soggetti ad attacchi hacker, dipende dal fatto che nel Mondo sarebbero molto più diffusi i cellulari Android. Per questo motivo i pirati informatici cercano di concentrare gli sforzi su questi, avendo più possibilità di riuscita a disposizione.

Per questi motivi, attualmente i telefoni iPhone risultano più protetti rispetto agli Android.