A fine luglio titolavamo il report sul titolo La lunga cavalcata di Tamburi Investment Partners potrebbe trovare nuova forza dal superamento di questo livello. Il livello in questione si trovava in area 8,66 euro e il suo superamento ha effettivamente impresso un’accelerazione che, però, ha avuto vita breve. Come si vede dal grafico, infatti, la spinta rialzista si è affievolita ancora prima di raggiungere il I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso in area 9,92 euro.

Quello che prima era l’ostacolo al rialzo, quindi, è ora diventato il supporto sotto il quale la tendenza in corso invertirebbe al ribasso. Quindi, attenzione alla tenuta di un supporto chiave, il rialzo sul titolo Tamburi Investment Partners potrebbe indebolirsi. In questo caso, infatti, si aprirebbero le porte a una discesa delle quotazioni fino in area 6,65 euro.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero riuscire a superare l’ostacolo in area 9,92 euro, allora il titolo partirebbe verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo porterebbe a un guadagno di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.

Per chi è interessato a un investimento su Tamburi Investment Partners c’è un aspetto che bisogna tener presente. Negli ultimi cinque anni gli utili della società sono diminuiti del 32,5% all’anno, il valore delle azioni, invece, è cresciuto del 30% circa all’anno. Ciò vuol dire che l’azione è cresciuta più velocemente degli utili. Tuttavia va notato che nell’ultimo anno gli utili sono cresciuti del 95% circa, un livello molto superiore a quello medio del settore di riferimento.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%,

Attenzione alla tenuta di un supporto chiave, il rialzo sul titolo Tamburi Investment Partners potrebbe indebolirsi: le indicazioni dell’analisi grafica

Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 6 ottobre a 9,11 euro in ribasso dello 0,98% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale