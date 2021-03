La lavastoviglie è un elettrodomestico a cui è quasi impossibile rinunciare. Tuttavia, se usato nel modo sbagliato potrebbe riservare delle brutte sorprese. Ebbene pochi sanno come utilizzare la lavastoviglie risparmiando bei soldi in bolletta.

In commercio ne esistono vari modelli con prestazioni diverse. Tuttavia, pochi sanno che, commettendo degli errori comuni, si possono aumentare addirittura del doppio i costi dei consumi. Vediamo, dunque quali sono gli escamotage da adoperare. La via giusta da seguire non è lavare a mano le stoviglie. Questa operazione, infatti, non farebbe che aumentare il consumo di acqua.

Detersivo e brillantante

Non tutti sanno che il detersivo ed il brillantante sono fondamentali per i consumi. Infatti, bisogna inserire la giusta quantità di entrambi nelle apposite vaschette. Se si supera la dose indicata, sarà necessario un ulteriore risciacquo, quindi uno spreco di acqua ed energia.

Eco e prelavaggio

Di pari passo va la scelta del programma. Sono diversi anni che questi elettrodomestici sono dotati di un programma solitamente chiamato “eco”. Non facciamoci ingannare dalla sua durata. Si tratta, infatti, di un ciclo di lavaggio che allunga i tempi ma riduce i consumi di acqua e di energia. Questo perché non supera mai la temperatura di 50°.

Uno spreco che si sconta caro in bolletta è quello di adoperare la funzione del prelavaggio. L’indicazione delle case produttrici è quella di farne ricorso in caso di piatti particolarmente unti e incrostati. Noi suggeriamo di rimuovere le incrostazioni con l’aiuto di una spugnetta ruvida e procedere con il ciclo “eco”. Per l’unto in eccesso adoperiamo dei tovaglioli di carta usati o della carta assorbente. Le stoviglie più sporche vanno comunque sempre posizionate nel carrello più in basso.

Il carico

Il carico deve essere equilibrato affinché si possano detergere a dovere tutti i piatti senza sprechi. Dunque, non mandare un ciclo di lavaggio se non è piena in ogni sua parte. Evitare, altresì, di sovraccaricare l’elettrodomestico non consentendole di compiere a pieno il suo dovere efficacemente. Infine, è importante effettuare le manutenzioni periodiche e mantenerla pulita. Poiché una lavastoviglie mal funzionante andrà sotto sforzo e dunque porterà consumi maggiori. Difatti, pochi sanno come utilizzare la lavastoviglie risparmiando bei soldi in bolletta.