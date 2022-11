Se a lavoro ci sentiamo stanchi o spossati sarebbe un integratore minerale a darci lo sprint

In determinate occasioni come il cambio di stagione, l’arrivo del freddo o l’aumento dello stress, le forze potrebbero venire a mancare. Cerchiamo di dare il massimo senza riuscirci e, alla fine, ci sentiamo talmente stanchi da non sapere che fare. I cali di energia potrebbero essere momentanei o duraturi e nei due casi le conseguenze sarebbero diverse. Potrebbe bastare un integratore per migliorare la situazione o potrebbe essere necessario cambiare stile di vita.

Stiamo attenti alle associazioni tra la stanchezza e altri sintomi pericolosi. Se sentiamo dolori e siamo stanchi è possibile che il freddo abbia peggiorato l’artrite o la sensazione di dolore generalizzato che darebbe la fibromialgia. Se sentiamo dolore toracico o addominale potrebbero essere cuore o intestino a soffrire. La sudorazione sarebbe tipica dell’ipoglicemia, l’ansia dell’ipertiroidismo, mal di gola e dolori al fegato si associano alla mononucleosi.

L’importanza dell’integrazione

Se a lavoro ci sentiamo stanchi tutti i giorni dovremmo consultare il medico. Probabilmente assumendo un integratore multivitaminico il problema si risolve. Ma se la nostra alimentazione non è completa ed eccediamo con i cibi grassi o con lo zucchero, la stanchezza potrebbe diventare cronica. Se mancano i minerali, il nostro organismo potrebbe andare in riserva.

Dovremmo stare attenti soprattutto all’apporto di magnesio la cui mancanza è data proprio dagli errori che facciamo con la dieta o dall’assunzione quotidiana di farmaci. Questo minerale è fondamentale per garantire benessere all’organismo e dargli equilibrio. 300 enzimi che influenzano numerosi processi organici dipenderebbero dal magnesio che migliora le prestazioni del cuore e la funzionalità del sistema nervoso. Il carbonato di magnesio in forma citrata viene assimilato dall’organismo molto velocemente. Facilita il metabolismo di proteine, zuccheri e grassi aiutando calcio e vitamina D ad agire correttamente. Questi integratori possono essere assunti a qualunque ora, sia a digiuno che dopo mangiato.

Se a lavoro ci sentiamo stanchi prendiamo in mano la situazione

Il nostro stile di vita incide sulla stanchezza e sulle prestazioni lavorative. Cerchiamo di dormire almeno 7 ore per notte, arieggiamo gli ambienti chiusi della casa, facciamo esercizi di respirazione. Assumiamo i carboidrati a colazione e diminuiamo la caffeina, mangiamo poco e spesso e dedichiamo almeno un’ora all’attività fisica. Utilizziamo tutti i gruppi alimentari e cerchiamo di non stare sdraiati o fermi subito dopo aver mangiato. Allo stesso tempo non eccediamo con le attività frenetiche. Il giusto equilibrio in tutto ciò che facciamo ci aiuta a migliorare la situazione nel breve periodo.

Beviamo molta acqua e dedichiamo qualche ora a delle attività che ci fanno stare bene. La qualità del tempo libero potrebbe essere molto importante dal punto di vista fisico e mentale. Questi comportamenti potrebbero essere corretti gradualmente, ma nel lungo periodo dovrebbero caratterizzare il nostro stile di vita. Se non otteniamo dei miglioramenti, allora dovremmo ricorrere al medico e indagare sulle cause scatenanti. Il nostro impegno potrebbe non essere sufficiente.